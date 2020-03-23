▲ 【旅行社停業】網上旅行社停業 信用卡退款保障可追討賠償？

新冠肺炎在全球大流行，多個國家設入境限制，旅遊業的生意大受影響。有2間網上旅行社於昨日（22日）宣布停業，如果消費者經由相關旅行社購買機票、旅遊套票，除了向旅議會追討外，若以信用卡付款，亦受信用卡退款保障機制所保障。

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何謂信用卡退款保障？

根據金管局資料，一般來說，若消費者以信用卡一筆過繳付商品或服務的款項，如日後對交易有所爭議，如商戶倒閉而未能提供服務，消費者可以透過有關信用卡組織的退款保障機制提出要求退還款項。

消費者可以聯絡發卡銀行申請提出退款要求。發卡銀行在向消費者了解有關爭議交易的詳情後，會透過信用卡組織並根據它們的規則，代消費者向商戶的收單機構就有關交易提出有關爭議，並要求退款。消費者可以向發卡銀行了解申請提出退款要求方法及有關信用卡組織的退款保障處理程序。

需要注意，信用卡退款保障一般不適用於信用卡分期付款計劃。若商戶倒閉，客戶仍有責任繼續按照分期付款向發卡銀行償還餘下的款項。

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須留意追溯期限

提出退款時，消費者或需提供交易單據、合約等資料。而消費者必須符合個別信用卡組織的退款規則，包括在退款保障的追溯期內提出退款要求。不同信用卡組織的規則有別，當中包括追溯期由何時開始計算，另外，不同銀行的追溯期限亦有所不同，以下為東亞銀行的例子。

爭議理由 Visa／Mastercard 銀聯 JCB 貨物／服務與描述不 符或損壞 交付商品／服務日起計120日內及不超過交易誌賬日起計540日內 不適用 交易誌賬日起計120日內 沒有收到訂購之貨物／服務 預計交付商品/服務日起計120日內及不超過交易誌賬日起計540日內 本地簽賬：交易日起計360日內

海外簽賬：交易日起計120日內 交易誌賬日起計120日內 已取消/未處理的退 款交易 Visa：交易誌賬日或交付商品/服務日起計120日內

Mastercard：取消服務或退回商品起計120日內 交易日起計120日內 交易誌賬日起計120日內

如果消費者遇上相關爭議，可以透過下列電話熱綫向銀行查詢有關信用卡退款保障的安排。

銀行 電話熱綫號碼 中國銀行 2853 8828 滙豐銀行 2233 3000 恒生銀行 2398 0000 渣打銀行 2886 4111 東亞銀行 3608 6628 星展銀行 2290 8888 花旗銀行 2860 0333 美國運通 2277 1010

責任編輯：曹佩鈞