稅務局交稅限期延至4月6日 如何申請暫緩繳稅？ 日常開支 12:59 2020/03/23 分享： 新冠肺炎病毒疫情持續，本港的確診個案創新高，政府上周宣布恢復公務員在家工作安排。由即日起，稅務局宣布，除個別服務以外，暫時停止所有公共服務。所有於3月23日至4月3日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至4月6日。 【新冠肺炎】公務員恢復在家工作安排 康文署下星期一再關閉運動場館 【延遲交稅】如何申請暫緩交稅？（內附連結） 責任編輯︰陳啟昌 欄名 : 生活理財 相關文章 【扣稅攻略】最後召集！ 部署退休兼慳稅留意「扣稅三寶」 2020/03/17 【扣稅攻略】最後召集！ 部署退休兼慳稅留意「扣稅三寶」 【扣稅攻略】扣稅$8,000最後召集！ 自願醫保有咩特色？ 同一般醫保有咩唔同？ 懶人包話你知 2020/03/19 【扣稅攻略】扣稅$8,000最後召集！ 自願醫保有咩特色？ 同一般醫保有咩唔同？ 懶人包話你知 【扣稅攻略】扣稅6萬最後召集！ 退休有長糧 延期年金有咩特色？ 懶人包話你知 2020/03/19 【扣稅攻略】扣稅6萬最後召集！ 退休有長糧 延期年金有咩特色？ 懶人包話你知 【扣稅攻略】扣稅6萬最後召集！ 可扣稅強積金供款有咩特色？ 懶人包話你知 2020/03/20 【扣稅攻略】扣稅6萬最後召集！ 可扣稅強積金供款有咩特色？ 懶人包話你知 最新專欄文章 更多 香港寬頻送2年免費服務予1萬家庭 4月1日起接受申請（附申請資格及教學） 2020/03/16 香港寬頻送2年免費服務予1萬家庭 4月1日起接受申請（附申請資格及教學） 【派錢1萬元】轉數快派錢有難度 傳港府擬沿用舊方式派錢 2020/03/16 【派錢1萬元】轉數快派錢有難度 傳港府擬沿用舊方式派錢 疫情 在家工作 稅務局 稅務 武漢肺炎 肺炎 新冠肺炎