稅務局交稅限期延至4月6日

新冠肺炎病毒疫情持續，本港的確診個案創新高，政府上周宣布恢復公務員在家工作安排。由即日起，稅務局宣布，除個別服務以外，暫時停止所有公共服務。所有於3月23日至4月3日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至4月6日。

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責任編輯︰陳啟昌