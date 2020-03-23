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【派錢1萬元】金管局：轉數快未能綁定身份證　採用身份證及帳戶號碼較簡單直接

日常開支 13:33 2020/03/23

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【派錢1萬元】金管局：轉數快未能綁定身份證　採用身份證及帳戶號碼較簡單直接

最新一份《財政預算案》落實向18歲以上香港永久性居民派發1萬元，早前創科局局長楊偉雄指，或會利用轉數快（FPS）向市民派錢。不過，有消息傳出，採用轉數快或會延誤時間，故會沿用舊派錢方法。金管局回覆指，由於轉數快尚未綁定身份證號碼，暫仍難辨別市民資格，故使用身份證號碼及帳戶號碼發放款項會較簡單直接。

【延伸閱讀】【派錢1萬元】轉數快派錢有難度 傳港府擬沿用舊方式派錢

金管局解釋，由於政府須以身份證號碼識別合資格人士，但轉數快主要以手機號碼或電郵地址作識別碼綁定收款帳戶。而同一市民有機會以不同識別碼綁定不同帳戶，故政府未能直接利用轉數快辨別市民資格及作發放款項之用。因此，當局認為，按市民於登記時提供的身份證號碼及帳戶號碼發放款項會更為簡單直接。 

【延伸閱讀】【派錢1萬元】轉數快難辨永久居民？ 方保僑：綁定身份功能可快至1個月完成

金管局表示，計劃於今年12月完成提升轉數快系統功能，以支援身份證號碼作為轉數快識別碼。至於會否藉今次派錢，讓市民預先登記身份證號碼綁定銀行戶口？金管局則指，現階段只是初步構思，有關安排的可行性及執行細節尚待研究，目前的着眼點是優先處理政府的現金發放計劃。 

記者：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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