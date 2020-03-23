▲ 【投資外滙】外幣掛鈎存款是甚麼？賺高息有何風險？

新冠肺炎大流行，全球經濟面臨下行壓力，多間央行放寬貨幣政策應對疲情帶來的衝擊。環球股市波動，多國貨幣滙價亦於上周急挫。如想趁低吸納外幣作投資，除了買入外幣博滙價反彈外，銀行亦有提供「貨幣掛鈎存款」讓投資者可賺取潛在利息。但回報高風險高，投資貨幣掛鈎存款有機會賺取比港元定期存款更高的利息，面對的風險因素亦不盡相同，在投資前應考慮甚麼風險？

【延伸閱讀】【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素

「貨幣掛鈎存款」是甚麼？

貨幣掛鈎投資產品是一種與貨幣滙率掛鈎的投資產品，綜合了定期存款和貨幣期權合約，投資者可因應預測外滙走勢，賺取潛在利息。由於其回報與風險成正比，部分產品非百分百保本，投資者有機會賺取高息之餘，亦有機會要損手離場。在銀行開設貨幣掛鈎存款時，可選擇基本貨幣、掛鈎貨幣及存款期，投資者將根據對所選擇的掛鈎貨幣的滙率走勢預測，與銀行協定掛鈎貨幣兌基本貨幣的滙率。

估錯走勢隨時賺息蝕價甚至蝕本

在到期日時，你將會收到以基本貨幣或掛鈎貨幣計算的本金及利息。如到期日時的滙率高於協定滙率，投資者可取回本金及賺取利息；相反，如到期日時的滙率低於協定滙率，有可能會賺息蝕價，甚至連本金也有機會虧蝕。

部分銀行所提供的投資產品並不保本，如投資者誤判外滙走勢，所投資的本金有機會出現虧損，而部分銀行則會提供有100%本金保證的保本投資產品，如外滙走勢不符投資者預期，投資者仍可取回本金，須視乎個別產品的條款而定。

【延伸閱讀】【人民幣定期存款】低息環境人民幣定存有優勢 存半年穩賺$2,560息



賺蝕視乎協定滙率與市場滙率的差異

以下舉例說明，假設投資者看好澳元走勢，而與銀行協定以下貨幣掛鈎投資：

基本貨幣 港元 投資額 10,000港元 掛鈎貨幣 澳元 投資期（即存款期） 1個月 協定滙率 4.98 （澳元兌港元） 年息率 每年16.250%

若於到期日，假設澳元（掛鈎貨幣）兌港元的市場滙率為5.20，即高於協定滙率，你將以港元（基本貨幣）收取到期款項。

所收取的到期現金款項： = 本金+利息

= 10,000港元+ [10,000X16.25%X(30/365)]

= 10,000港元+133.56港元

= 10,133.56港元

因此，你獲得133.56港元收益。

若於到期日，假設澳元（掛鈎貨幣）兌港元的市場滙率為4.40，即低於協定滙率，你將以澳元（掛鈎貨幣）收取到期款項。

所收取的到期現金款項：

= 本金+利息（按協定滙率兌換至澳元）

= 10,133.56港元/4.98

= 2,034.85澳元 若按到期日當天的市場滙率兌換這筆澳元至港元：

= 2,034.85澳元X4.40

= 8,953.35港元

因此，將會出現1,046.65港元損失。



當然，投資者亦可選擇持有該筆澳元，待重上打和或以上的水平才兌回港元，避免蝕本。

部分銀行的貨幣掛鈎存款投資門檻

銀行 投資門檻 投資期 恒生銀行 5,000港元或等值 1周至3個月 渣打銀行 10,000美元或等值 視乎個人需要而設定 中銀香港 50,000港元或等值 1周、2周、1個月、3個月及6個月 東亞銀行 50,000港元或等值 1周至3個月，或其他特定存款期

*以上資料以銀行公布為準

「貨幣掛鈎存款」有甚麼風險？

並非定期存款： 貨幣掛鈎投資是內含衍生工具的非上市結構性投資產品，並不等同定期存款，且不受香港的存款保障計劃所保障。

衍生工具風險： 貨幣掛鈎投資內含涉及風險的外滙期權，特別是認沽期權。雖然認沽期權收取固定的期權金，投資者可能蒙受超過該期權金的損失。

發行人的信貸風險： 如貨幣掛鈎投資產品的發行人（即銀行）無力償債或未能履行其責任，投資者將不能於到期日收取任何到期款項。

貨幣及流通性風險： 一般而言，貨幣滙率會受到經濟環境及該國或地區的貨幣政策影響。如掛鈎貨幣滙率的走勢與投資者預期的相反，投資者就要收取掛鈎貨幣，或會帶來虧損。此外，如投資者在存款期內提前提取款項，銀行亦有機會收取手續費，亦有機會損失到期才收取的潛在利息。

投資者在決定是否投資於貨幣掛鈎投資產品前，應完全了解這類產品的特點及風險，也可瀏覽投資者教育中心的網站，查閱有關產品的資料。若要對產品有任何疑問，或想了解該產品是否符合自己的風險承受能力，應向銀行查詢。

責任編輯：李瑩