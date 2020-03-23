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【人民幣定期存款】低息環境人民幣定存有優勢 存半年穩賺$2,560息

收息攻略 12:12 2020/03/23

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中國人民銀行擬於本周四（3月26日）在港推總額100億元人民幣的央行票據，業界預計票面息率約為2.4厘。適逢季結在即，屆時料扯升離岸拆息，人民幣存息亦有望挾高。

比較市面上的人民幣定期存款，半年存期以交銀香港的2.56厘為最高，但入場費較高，為20萬元人民幣，存半年即賺息2,560元人民幣。次之為招商永隆的2.45厘，起存額為10萬元人民幣。入場費較低而息率不俗的有信銀國際，存1萬元人民幣有2.4厘。

有實際需要者可伺機開立定存

渣打中國宏觀策略部主管劉潔指，人行將於月底推央票，主要是原有的快到期而再增發，相信絕非因人幣走弱而藉央票入市挾息，冀抽乾流動性。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，參考二手市場的央票債息回報，料半年期債息率約2.4厘，稍低於定存息；而美元最近走強，或影響非美貨幣的吸引力。

南洋商業銀行經濟及策略研究所主管卓亮指，相比美國聯儲局等主要央行鬥減息至幾近零息，人幣資產仍具息差優勢，料在岸價不會失守7.2重要心理關。

王良享預計，央票抽資百億，加上季結臨近，料拆息稍為扯升，存息亦有望跟加，對人幣有實際需要者可伺機開立定存。

作者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 存款收息

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