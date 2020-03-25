【口罩供應】香港23個街市今午免費派10萬口罩　出示學生證或手冊即可領取（附地址）

香港街市宣布撲到10萬個口罩，將於今日（25日）早上11時30分於港九新界全綫香港街市派籌，與學生並肩抗疫。只要出示學生證/學生手冊，即可免費領取10個口罩。為免人群聚集，香港街市會提早為現場持學生證/手冊的人士登記學生姓名及派籌。登記取籌後可離開，並於中午12時至下午1時領取口罩即可。

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派發詳情：

23個「香港街市」派發位置及名額：

沙角市場 名額700位（正門 - 鄰近麵包店的入口）

青衣市場-長發 名額700位（面向青雅苑的街市入口）

啟田市場 名額600位（正門 - 鄰近扶手電梯的入口）

慈雲山市場 名額550位（正門 - 鄰近麵包店的入口）

恆安市場 名額550位（正門 - 鄰近扶手電梯）

香港街市-逸東邨 名額550位（正門 - 鄰近人力車的入口）

隆亨市集 名額500位（正門 - 鄰近報紙檔的入口）

良景市集 名額600位（鄰近報紙檔的入口）

寶林市場 名額500位（正門 - 鄰近五金舖的入口）

華明街市 名額500位（小食街外，鄰近巴士站及天橋底）

T MARKET-頌富 名額500位（正門 - 鄰近「包點先生」的入口）

天瑞街市 名額500位（鄰近「正記」的入口）

太和街市 名額400位（鄰近「正記」的入口）

本灣市場-小西灣 名額400位（正門 - 鄰近巴士站的入口）

廣源市場 名額400位（正門 - 鄰近「包點先生」的入口）

寶達市場 名額400位（鄰近「恩記粥品」的入口）

竹園市場 名額400位（鄰近「小雄批發」的入口）

香港街市-寶盈 名額250位（正門）

香港街市-大角咀 名額200位（正門）

葵盛東街市 名額200位（正門入口旁）

啟業市場 名額200位（正門 - 鄰近小食街的入口）

香港街市-順天 名額100位（正門 - 鄰近海鮮檔）

茵怡市場 名額100位（正門 - 鄰近報紙檔的入口）