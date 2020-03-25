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【口罩供應】香港23個街市今午免費派10萬口罩　出示學生證或手冊即可領取（附地址）

消費錦囊 09:47 2020/03/25

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【口罩供應】香港23個街市免費派10萬口罩　出示學生證或手冊即可領取（附地址）

香港街市宣布撲到10萬個口罩，將於今日（25日）早上11時30分於港九新界全綫香港街市派籌，與學生並肩抗疫。只要出示學生證/學生手冊，即可免費領取10個口罩。為免人群聚集，香港街市會提早為現場持學生證/手冊的人士登記學生姓名及派籌。登記取籌後可離開，並於中午12時至下午1時領取口罩即可。

【延伸閱讀】【越南口罩】Yahoo 派四層成人口罩 3月23日用手機App免費換領（附換領教學）

派發詳情：

  • 派發日期：3月25日（星期三）
  • 派發時間：早上11時30分派籌，中午12時至下午1時領取口罩
  • 派發地點：全綫香港街市派發
  • 派發數量：合共10萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm，成人口罩尺寸：17.5x9.2cm）
  • 派發對象：幼稚園、小學、中學、大專學生，需出示有效學生證或手冊（可由家長代領，亦需出示子女學生證或手冊）

23個「香港街市」派發位置及名額：

沙角市場 名額700位（正門 - 鄰近麵包店的入口）
青衣市場-長發 名額700位（面向青雅苑的街市入口）
啟田市場 名額600位（正門 - 鄰近扶手電梯的入口）
慈雲山市場 名額550位（正門 - 鄰近麵包店的入口）
恆安市場 名額550位（正門 - 鄰近扶手電梯）
香港街市-逸東邨 名額550位（正門 - 鄰近人力車的入口）
隆亨市集 名額500位（正門 - 鄰近報紙檔的入口）
良景市集 名額600位（鄰近報紙檔的入口）
寶林市場 名額500位（正門 - 鄰近五金舖的入口）
華明街市 名額500位（小食街外，鄰近巴士站及天橋底）
T MARKET-頌富 名額500位（正門 - 鄰近「包點先生」的入口）
天瑞街市 名額500位（鄰近「正記」的入口）
太和街市 名額400位（鄰近「正記」的入口）
本灣市場-小西灣 名額400位（正門 - 鄰近巴士站的入口）
廣源市場 名額400位（正門 - 鄰近「包點先生」的入口）
寶達市場 名額400位（鄰近「恩記粥品」的入口）
竹園市場 名額400位（鄰近「小雄批發」的入口）
香港街市-寶盈 名額250位（正門）
香港街市-大角咀 名額200位（正門）
葵盛東街市 名額200位（正門入口旁）
啟業市場 名額200位（正門 - 鄰近小食街的入口）
香港街市-順天 名額100位（正門 - 鄰近海鮮檔）
茵怡市場 名額100位（正門 - 鄰近報紙檔的入口）

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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