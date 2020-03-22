【旅行社結業】Wefly愛飛旅遊網無力償還債務 申請清盤 官方FB︰公司即時停業

新冠肺炎疫情全球大流行，重挫全球旅遊業。本港網上旅行社Wefly Travel愛飛旅遊網因無力償還債務，上星期五（20日）申請清盤，高等法院將於6月24日聆訊。

目前Wefly Travel愛飛旅遊的網站已經無法進入，而官方Facebook專頁則在晚上10時左右發出公告，「因大股東申請清盤，本公司即時停業，如有問題請向香港旅遊業議會查詢。」但有不少網民留言表示仍未收到早前申請退票的款項。

Wefly是旅遊業議會成員，大股東是中國寶力科技。中國寶力科技已經在3月20日發布公告，已經接獲公司（呈請人）呈交的清盤呈請。清盤呈請將於6月24日上午9時30分在高等法院聆訊。公司股份將會繼續停牌。

此外，本港另一間機票、酒店網上預訂平台GoGoGo Travel較早時也在官方Facebook專頁宣布，「受新冠肺炎疫情影響，本公司面對前所未有的經營問題，實無法解決，無夸宣告暫時停業」，並指如有票務問題要向航空公司或旅遊業議會尋求協助。現時GoGoGo Travel的官方Facebook及網站專頁已無法瀏覽。

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責任編輯︰陳啟昌