日圓走弱 兌港元再跌穿「7算」 收息攻略 12:05 2020/03/21 分享： 環球股市急跌，市場恐慌情緒蔓延，市場對美元的需求急升，美滙指數衝上102關，各國貨幣下挫，作為傳統避險貨幣的日圓亦下跌，截至昨日（20日）收市價，美元兌日圓見110.93。 【美滙指數】認識美滙指數 有助分析外滙走勢 【美元走勢】點樣睇美元係強定弱？ 了解一下美滙指數 日圓兌港元走弱0.23%，跌穿「7算」，每百日圓兌港元見6.9943。 【外幣兌換】日圓兌港元跌穿7算 邊間網上銀行兌外幣最多優惠？ 【韓圜走勢】韓圜滙價急挫3.2% 60港元可換一萬韓圜 責任編輯︰陳啟昌 欄名 : 存款收息 相關文章 【英鎊定存2020】英鎊定存最高接近10厘息 專家建議小注兌英鎊省學費 2020/03/20 【英鎊定存2020】英鎊定存最高接近10厘息 專家建議小注兌英鎊省學費 【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素 2020/03/19 【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素 【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算 趁低吸納英鎊澳元好時機？ 2020/03/19 【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算 趁低吸納英鎊澳元好時機？ 外滙貨幣 貨幣政策 美滙指數 港元 日圓 美元 美滙