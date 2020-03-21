日圓走弱 兌港元再跌穿「7算」

環球股市急跌，市場恐慌情緒蔓延，市場對美元的需求急升，美滙指數衝上102關，各國貨幣下挫，作為傳統避險貨幣的日圓亦下跌，截至昨日（20日）收市價，美元兌日圓見110.93。

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日圓兌港元走弱0.23%，跌穿「7算」，每百日圓兌港元見6.9943。

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責任編輯︰陳啟昌