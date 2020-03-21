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日圓走弱 兌港元再跌穿「7算」

收息攻略 12:05 2020/03/21

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環球股市急跌，市場恐慌情緒蔓延，市場對美元的需求急升，美滙指數衝上102關，各國貨幣下挫，作為傳統避險貨幣的日圓亦下跌，截至昨日（20日）收市價，美元兌日圓見110.93。

【美滙指數】認識美滙指數 有助分析外滙走勢

【美元走勢】點樣睇美元係強定弱？ 了解一下美滙指數

日圓兌港元走弱0.23%，跌穿「7算」，每百日圓兌港元見6.9943。

【外幣兌換】日圓兌港元跌穿7算 邊間網上銀行兌外幣最多優惠？

【韓圜走勢】韓圜滙價急挫3.2%　60港元可換一萬韓圜

 

責任編輯︰陳啟昌

 

欄名 : 存款收息

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