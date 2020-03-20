【扣稅攻略】扣稅6萬最後召集！ 可扣稅強積金供款有咩特色？ 懶人包話你知

強積金可扣稅自願性供款（TVC）推出至今，愈趨受歡迎，其中與延期年金共享退稅額，合共最高6萬元，在3月底前成功開戶即可享退稅。相比現時打工仔供開的強制性供款，TVC有甚麼不同呢，而TVC有甚麼特色呢？以下懶人包話你知。

1.甚麼是強積金可扣稅自願性供款？

TVC是在強積金制度下一種新的供款模式。每個課稅年度存入TVC帳戶的供款，可用作申請扣除個人入息稅，扣稅額以政府規定的年度限額為上限，超過扣稅上限的供款則不可以用作扣稅。稅務扣除額上限為每年6萬元，扣稅額與延期年金共用。以現時累進稅率最高稅階的稅率17%計算，最多可以節省10,200元稅款。

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2.可扣稅自願性供款與其他供款有何不同？

除了扣稅優惠外，TVC的提取限制與強制性供款一樣，即是要65歲先可以提取。

3.我可以作可扣稅自願性供款嗎？

任何人屬於以下任何一個類別，均可開立TVC供款帳戶：

強積金計劃現有的僱員成員

強積金計劃現有的自僱人士成員

強積金計劃現有的個人帳戶持有人

現有獲強積金豁免的職業退休計劃的成員

4.如何開始可扣稅自願性供款？

市民可自行聯絡受託人，當選定基金計劃後，開立TVC供款帳戶，並在3月底前完成存入供款，便可稅享稅務扣減優惠。

可瀏覽積金局網站，查看提供TVC受託人名單。

5.可扣稅自願性供款的供款方式是怎樣？

與強積金強制性供款不同，TVC的供款方式較為靈活，除了可定期每月供款外，亦可不定期地作一次供款，如欲在3月底前享盡6萬元免稅額，可一筆過存入6萬元。

6.作可扣稅自願性供款，有甚麼好處？

除了可享有稅務優惠外，增加自願供款是為了未來退休儲備作出部署，過豐厚退休生活。

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責任編輯︰陳啟昌