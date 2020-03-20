【定期存款】再有中資行搶短錢　新推年息2.3厘

▲ 信銀國際新推1個月及3個月年息2.3厘，門檻更低至1萬元起。

再有中資行搶短錢，最新加入戰場是信銀國際，剛公布新推1個月及3個月年息齊享2.3厘，進場門檻更低至1萬元，並適用於所有個人客戶。

不過，3個月特惠息須客戶以新資金，以及透過「inMotion 動感銀行」的手機應用程式開立。至於1個月則只要求新錢，以及上限為100萬元，且於3月底到期。

相比1個月年息冠全城是集友的3厘，3個月的「高息王」是工銀亞洲的4.2厘，上述中資行出擊似是要拉近與同業的距離。

富邦存百萬 3個月賺息5750元

此外，9間港銀今天（3月20日）鬥加港元存息，當中有5間主攻短期存款，包括富邦調升3個月年息0.25厘，新息率至2.3厘；如以入場費100萬元計，追息族賺息5,750元。

富邦已一周兩連加，而3個月短存的特惠息須指定理財戶及全新資金。花旗今晚亦公布，把3個月年息享1.9厘的截止期，順延至下周六（3月28日）才屆滿。

至於交銀香港更5連加，把3個月年息累加0.43厘，至最新1.93厘。創興（01111）亦把3個月年息累升0.6厘，至重返逾2厘大關，新報2.2厘。

同日渣打香港微升3個月短存0.05厘、至1.2厘，跟半年期看齊。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源