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【投資塞浦路斯】移民塞浦路斯享歐盟優勢 2房單位約290萬港元

歐洲 18:53 2020/03/20

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【投資塞浦路斯】移民塞浦路斯享歐盟優勢 2房單位約290萬港元

移民成港人熱門話題，而塞浦路斯200萬歐元（約1,666港元）便可獲取護照，當地最大發展商Leptos Estates副總裁指，塞浦路斯享歐盟優勢，是投資移民理想之選，而當地樓價亦回穩，相信未來續吸引世界各地資金流入。

歐洲不少國家成為投資移民熱點，而位處地中海的塞浦路斯，近年成新興移民地點。各項範疇中，投資房地產相對簡單直接，造就當地樓市向好。

Leptos Estates擁60年歷史，為塞浦路斯最大發展商。Leptos Estates副總裁Pantelis Leptos認為，當地樓價實在低水，「我比較亞洲地區，包括香港、新加坡及杜拜等地樓價，香港地價簡直驚人，遠比塞浦路斯貴。但其實幾個地方也是前英聯邦地區，擁有英式法律、金融等制度，相比之下，塞浦路斯樓價卻是大為落後。」

【延伸閱讀】【移民塞浦路斯】新興移民歐盟國家 認識塞浦路斯3大城市

樓價回穩 去年升3至4%

2004年，塞浦路斯正式加入歐盟，他認為地理上優勢，有助樓價追落後，「因為我們位處歐洲，政制及經濟穩定。以香港為例，香港可成為中國以至亞太金融中心，塞浦路斯鄰近歐洲、中東、非洲及俄羅斯，可發展成歐洲的營商服務中心。此外，塞浦路斯全年大部分時間陽光普照，擁長海岸綫，令人心曠神怡，治安亦佳，是投資及居住好地方。」

相比之下，手續快過程簡單，「若申請永久居留，僅需2個月時間，若美加地區，動輒6至8年時間，而選擇塞浦路斯移民計劃，6至12個月可辦妥，更不需在此居住，快捷方便。」

樓價走勢上，2012至2013年，塞浦路斯出現金融危機。Pantelis Leptos指，過去5年樓價曾向下，直至2018年開始回升，去年樓價升幅約3至4%，「事實上，集團旗下一個樓盤，2房分層單位，僅約35萬歐元（約291萬港元），若與歐洲很多地方相比，價格便宜得多。」

【延伸閱讀】【移民塞浦路斯】新興移民國家塞浦路斯 教育程度領先歐盟國

海景別墅 中俄買家歡迎

為了配合投資移民資格，Leptos推出不同類型住宅項目，除了分層住宅外，亦有價值較高海景別墅，如集團旗下Coral Seas Villas，提供60座為獨立洋房，面積由1,600至4,300餘平方呎，大部分均設有私人游泳池，亦有全海景單位，其中一間2層高別墅，面積約3,300餘平方呎，定價為350萬歐元（約2,916萬港元），每呎約8,800港元。據了解，俄羅斯投資者為主要買家。

另一項目Adonis Beach Villas，提供84座別墅，3年前開售，現時幾近全數售出，並以中國買家為主。據悉，買家於3年前以約250萬歐元購入別墅，如今市值已升至450萬歐元 （約3,750港元）。

作者：梁建國

責任編輯：黃鑠安

欄名 : 海外置業

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