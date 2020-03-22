壞電器即換新？港府宜推動「以修代買」

▲ 壞電器即換新？港府宜倡「以修代買」

歐盟委員會早前發表循環經濟計劃，要求所有在歐盟發售的產品更耐用、容易維修及回收，令消費者有真正維修權。歐盟去年已要求當地大型電器如洗衣機及雪櫃需要在明年起，保證有足夠零件在10年內提供維修服務。港人年均製造電子廢物量冠絕亞洲，港府更宜考慮推措施鼓勵人們以修代買。

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iPhone曾捲電池門被罰錢

當下智能手機愈趨不耐用，坊間批評生產者有所謂的有預謀淘汰（planned obsolescence）亦非秘密。蘋果前年因「電池門」事件，在更新iOS時被指削弱了舊iPhone功能，更因耗用更多電力造成手機突然關機，被質疑強迫消費者購買新機，意大利競爭管理局（AGCM）更向其罰款1,000萬歐元。

不過，小型電子產品中常見的鋰離子電池用得愈多愈不耐用也屬正常，且不少應用程式如通訊軟件及定位程式一直在背景處於運作狀態，會一直耗電，造成電池不耐用的感覺。美國電子儀器測量公司太克（Tektronix）建議，電池運行時間比起原本降低2成、或充電時間明顯增加，便應考慮更換。

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港人製造電子廢物量冠絕亞洲

無論是產品本身愈趨不耐用、抑或消費者追求潮流，皆令全球電子廢物問題日益嚴重。聯合國大學研究發現，港人每人年均製造21.7公斤電子廢物，冠絕亞洲。電子廢物中的重金屬如鉛、鎘、汞及鋰等容易殘留於堆填區或水源，可嚴重破壞人體神經及生殖系統。

本港並未如外國有維修權，消費者更缺誘因維修舊機。消委會在2017年調查發現，部分手機品牌更換屏幕的價錢等同新機價的40%，與叫人直接換新機無異。港府應設法提供誘因讓市民寧願維修而非扔掉舊電器。

聯合國籲打造循環經濟善用資源

電子廢物本身也是寶，聯合國估計全球每年製造的電子廢物價值625億美元，呼籲各地政府打造循環經濟善用資源。此方面的關鍵在於為電子廢物尋找新出路，例如今年東京奧運會獎牌的原材料便是電子廢物。

本港在未有維修權之前，政府或應考慮推出誘因鼓勵人們維修而非扔掉舊電器，兼顧保護環境與消費者權益。

（節錄）

【原文：鼓勵維修舊電器 消費者環保雙贏】