  • 23°C
香港時間 : 2020323日 (一) 00:15
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】疫情令港人焦慮達臨界點 專家教5招紓緩情緒

知識內涵 18:00 2020/03/21

分享：

【新冠肺炎】疫情令港人焦慮達臨界點 專家教5招紓緩情緒 -

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的確診人數持續上升，不少港人情緒受疫情發展而牽動。根據早前中大公共衞生及基層醫療學院所發表調查：98%受訪者對疫情焦慮平均指數為8.82分，到達臨界點。在抗疫的日子裏，再堅強的香港人，或許也會感到精神勞累，繼而影響身心。抗疫期間如何保持情緒穩定？專家教你5個紓緩情緒小貼士。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】疫境惹焦慮　4招保身心健康

留意會否失眠坐立不安

利民會臨床心理學家何月群指，遇到困難或挑戰，出現擔心狀況是正常反應，但也要留心會否過分擔憂而形成焦慮，細心留意自己最近兩星期有否持續處於緊張狀態，或是經常過分地害怕和擔心，無法控制焦慮情緒，甚至因焦慮而影響日常生活，如失眠、坐立不安及無法集中等情況。

何月群建議，如果發現自己出現上述情況，便需要加強留意自己的情緒狀況。上述症狀明顯影響身體思想、反應和行為，同時，三者相互的關係，更有機會逐漸形成惡性循環，從而進一步影響人際、社交或工作。不管危機是否已過，持續處於擔心的狀態，或讓這些負面情緒繼續纏繞，便有機會演變成難以自然痊癒的情緒困擾。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】疫情搭飛機有咩注意事項？空少KOL分享4大機上衞生建議

5個貼士 紓緩情緒減焦慮

抗疫期間，多了留在家中，有可能會被周遭的環境影響心情，以下紓緩情緒小貼士，教你保持情緒健康、愉快心境。

1. 接受正常的情緒反應

首先要接受在突變的環境中，有焦慮是正常的情緒反應，可以嘗試慢慢辨識它，並習慣與它共存。

2. 追看疫情消息適可而止

適當跟進媒體新聞，並有智慧地去辨識資訊的真偽，如盡量通過可靠權威的途徑去追蹤相關新聞，且不要長時間追看，每天瀏覽相關新聞1至2次、每次30分鐘已足夠。

3. 良好溝通助紓壓

青少年面對學校停課、家長Home Office，可趁此加強家人之間的溝通。將自己的感受和擔心，嘗試與家人分享溝通有助釋放心中壓力，不妨多支持、多鼓勵、少批判、少埋怨，其實每天好好溝通15至30分鐘，已經可以為整個家庭帶來正能量。

4. 面對困擾 增強抗逆力

對困擾若採取逃避態度，不但未能將問題化解，反而會累積壓力及加深苦惱。對自己抗逆能力要有信心，鼓勵自己逐步面對擔憂的事物或情境；當嘗試面對後，無論成功與否，也要欣賞自己。

5. 健康均衡生活

訂立健康均衡的生活模式，飲食、睡眠及學業或工作，都應該有規律。有調節深呼吸可助放鬆肌肉及心情，無論在家或工作間均可多嘗試進行靜坐。另外，伸展、拉筋或漫步都是不錯放鬆身心的選擇。

最後，當家人以及朋友都無法協助紓解情緒和壓力時，便應諮詢專業人士如社工、臨床心理學家或醫護人員等意見，尋求專業協助。

利民會
《即時通》24小時免費精神健康熱綫（真人接聽）：3512 2626

作者：周美好
責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：疫情令港人焦慮達臨界點 專家教紓緩情緒小貼士

欄名 : 知多啲

相關文章

【新冠肺炎】領展抗疫優惠　買外賣滿50元可換領抗疫產品
2020/03/13
【新冠肺炎】領展抗疫優惠　買外賣滿50元可換領抗疫產品
急症室最長等候時間（03月23日 時間00:02）
今日
急症室最長等候時間（03月23日 時間00:02）
【新冠肺炎】疫症打亂行程 Asia Miles/Avios退票、改機票攻略
2020/03/17
【新冠肺炎】疫症打亂行程 Asia Miles/Avios退票、改機票攻略
【新冠肺炎】航空公司倒閉 呢3隻旅遊保險提供保障
2020/03/17
【新冠肺炎】航空公司倒閉 呢3隻旅遊保險提供保障

最新專欄文章 更多

【冥界口罩】疫市商機　賣紙紮口罩圖 照顧埋先人健康？
2020/03/19
【冥界口罩】疫市商機　賣紙紮口罩圖 照顧埋先人健康？
【新冠肺炎】疫境惹焦慮　4招保身心健康
2020/03/14
【新冠肺炎】疫境惹焦慮　4招保身心健康
每逢股市大跌　點解網民都說「IFC見」？
2020/03/13
每逢股市大跌　點解網民都說「IFC見」？
疫情 冠狀病毒 肺炎 失眠 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

壞電器即換新？港府宜推動「以修代買」

下一篇文章

【好書推介】中國建設5G戰略 彷如美國登月計劃？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【熊市來臨】未到貪婪撈貨時？ 「巴菲特指標」話你知美股仲係高估
【熊市來臨】未到貪婪撈貨時？ 「巴菲特指標」話你知美股仲係高估
【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算　趁低吸納英鎊澳元好時機？
【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算　趁低吸納英鎊澳元好時機？
【投資智慧】股神特看完也嚇親？　網民二次創作6句震撼「投資語錄」
【投資智慧】股神特看完也嚇親？　網民二次創作6句震撼「投資語錄」
【買金避險】金價續上是否吸「金」良機現？王良享料金價首站望1700關
【買金避險】金價續上是否吸「金」良機現？王良享料金價首站望1700關
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【油價急瀉】原油ETF 香港上市有呢兩隻
【油價急瀉】原油ETF 香港上市有呢兩隻