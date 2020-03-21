▲ 【新冠肺炎】疫情令港人焦慮達臨界點 專家教5招紓緩情緒 -

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的確診人數持續上升，不少港人情緒受疫情發展而牽動。根據早前中大公共衞生及基層醫療學院所發表調查：98%受訪者對疫情焦慮平均指數為8.82分，到達臨界點。在抗疫的日子裏，再堅強的香港人，或許也會感到精神勞累，繼而影響身心。抗疫期間如何保持情緒穩定？專家教你5個紓緩情緒小貼士。

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留意會否失眠坐立不安

利民會臨床心理學家何月群指，遇到困難或挑戰，出現擔心狀況是正常反應，但也要留心會否過分擔憂而形成焦慮，細心留意自己最近兩星期有否持續處於緊張狀態，或是經常過分地害怕和擔心，無法控制焦慮情緒，甚至因焦慮而影響日常生活，如失眠、坐立不安及無法集中等情況。

何月群建議，如果發現自己出現上述情況，便需要加強留意自己的情緒狀況。上述症狀明顯影響身體思想、反應和行為，同時，三者相互的關係，更有機會逐漸形成惡性循環，從而進一步影響人際、社交或工作。不管危機是否已過，持續處於擔心的狀態，或讓這些負面情緒繼續纏繞，便有機會演變成難以自然痊癒的情緒困擾。

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5個貼士 紓緩情緒減焦慮

抗疫期間，多了留在家中，有可能會被周遭的環境影響心情，以下紓緩情緒小貼士，教你保持情緒健康、愉快心境。

1. 接受正常的情緒反應

首先要接受在突變的環境中，有焦慮是正常的情緒反應，可以嘗試慢慢辨識它，並習慣與它共存。

2. 追看疫情消息適可而止

適當跟進媒體新聞，並有智慧地去辨識資訊的真偽，如盡量通過可靠權威的途徑去追蹤相關新聞，且不要長時間追看，每天瀏覽相關新聞1至2次、每次30分鐘已足夠。

3. 良好溝通助紓壓

青少年面對學校停課、家長Home Office，可趁此加強家人之間的溝通。將自己的感受和擔心，嘗試與家人分享溝通有助釋放心中壓力，不妨多支持、多鼓勵、少批判、少埋怨，其實每天好好溝通15至30分鐘，已經可以為整個家庭帶來正能量。

4. 面對困擾 增強抗逆力

對困擾若採取逃避態度，不但未能將問題化解，反而會累積壓力及加深苦惱。對自己抗逆能力要有信心，鼓勵自己逐步面對擔憂的事物或情境；當嘗試面對後，無論成功與否，也要欣賞自己。

5. 健康均衡生活

訂立健康均衡的生活模式，飲食、睡眠及學業或工作，都應該有規律。有調節深呼吸可助放鬆肌肉及心情，無論在家或工作間均可多嘗試進行靜坐。另外，伸展、拉筋或漫步都是不錯放鬆身心的選擇。

最後，當家人以及朋友都無法協助紓解情緒和壓力時，便應諮詢專業人士如社工、臨床心理學家或醫護人員等意見，尋求專業協助。

利民會

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作者：周美好

責任編輯：周美好、李越樺



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【原文：疫情令港人焦慮達臨界點 專家教紓緩情緒小貼士】