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【筍工】瞓覺都能賺錢！ 英國窗簾公司招睡覺專員 15日賺1.3萬

職場 18:00 2020/03/22

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瞓覺都能賺錢！ 英國窗簾公司招睡覺專員 15日賺1.3萬

不少打工仔應該都試過吃飽飯後，飯氣攻心昏昏欲睡。如果有機會可一邊睡覺、一邊賺錢，這種絕世筍工是否夢寐以求？英國窗簾公司Hillarys在網上招聘邀請喜歡睡覺的人，擔當「睡覺專員」的職責，15天即賺約1.3萬港元。

做瞓覺實驗 要戴睡眠監測設備

Hillarys早前在官方網站發布招聘廣告，尋找睡覺專員進行睡眠實驗。資料顯示，該實驗主要研究光綫和聲音如何破壞睡眠質素，該公司會使用遮光窗簾及不同變化的光綫和聲音，參加者只需在睡眠期間佩戴睡眠監測設備，再要求參加者填寫問卷調查，讓Hillarys了解不同的狀況，會如何影響睡眠質素。

「睡覺專員」月薪最高為2.4萬英鎊（約22萬港元），包含旅行費用。但目前專員的工作時間只需15天，所以按照比例，參加者將獲得為期15天的薪金（未計算旅行費用），即約1,428英鎊（約1.3萬港元）；但該公司亦表示，有機會延長實驗時間。

申請截止日期為英國時間2020年4月9日23:59，4月10日會公布結果。值得注意的是，被選上的參加者需到英國諾丁漢（Nottingham）的Hillarys辦公室進行睡眠實驗。報名方法及詳細資料，可到瀏覽官網

【原文︰窗簾公司聘睡覺專員 15天薪酬逾1.4萬】（收費文章）

撰文 : 蕭寶玲

欄名 : 職場百科

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