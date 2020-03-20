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大眾書局結業才感惋惜？何不早點光顧

博客 18:39 2020/03/20

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大眾書局結業才感惋惜？何不早點光顧

大眾書局在3月18日突然宣布旗下16間書店全綫結業，不少書迷大嘆可惜。大眾書局結業後，香港大型連鎖書店就只剩下「三中商」及誠品。在被稱為「文化沙漠」的香港，這個結果或許不意外。

不過，當初台灣誠品在香港開業，人流絡繹不絕，開幕首月更是24小時營業，與台北誠品敦南店一樣。8年過去，人潮漸褪，誠品依然在香港立足，又是否證明香港人愛書？

誠品銅鑼灣店踏入4周年時，曾公布港人最愛的5大單品，第一位是龍應台所著的《大江大海1949》，而其他4項均不是書籍，分別是天仁茗茶、mt Tape紙膠帶、LAMY鋼筆和奇芋大地芋頭條。

如果你曾到訪誠品的話，或會發現最受歡迎的不是圖書，而是天仁茗茶，每次路過都看到大排長龍的情況。與其他香港連鎖書店不同，誠品結合書店與商場的複合式經營模式，有不同的專櫃進駐，售賣蛋糕、鞋，甚至提供餐飲服務。這種模式在香港這個「文化沙漠」當中，可說得上「成功」，畢竟誠品在香港已立足8年，或許賣書賺不了錢，亦有其他業務幫補收入。

雖然大眾書局結業時，不少人表示感到惋惜，但如果你問人：上一次買書是甚麼時候或者甚麼時候踏足過大眾書局？他們可能也答不上。在商業社會中，如果沒有需求，供應最終也變過剩？若大家感慨書店結業，不如身體力行去光顧，而非等結業時才大嘆可惜。

不過，莫說是買書，就連借書的人數都大減。根據香港公共圖書館的數據，2018年書籍整體借出量為4,624萬，較2016年下降4.7%。順帶一提，最近經過香港誠品，亦發現圖書所佔的空間愈來愈少，取而代之是一個個新的專櫃。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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