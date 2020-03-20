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疫情令員工在家工作 企業要適應新工作模式轉變

博客 18:20 2020/03/20

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疫情令員工在家工作 企業要適應新工作模式轉變

新型冠狀病毒疫情全球大流行，全球各國幾乎停市、停工、停學。喺農暦新年之後，香港政府就帶頭公務員在家工作安排，唔少企業都有跟隨，學校亦改為網上授課，呢一波疫情令遙距工作、遙距教育嘅普及速度又加快咗。

企業要適應新工作模式

隨着科技進步，加上社交通訊軟件嘅協助，遙距工作喺𠵱家全球化嘅時代已經唔係咩新鮮事，但放係香港，遙距工作就唔係好流行，好多企業係硬件、工作流程方面都無考慮過配合遙距工作，今次疫情要突然將員工改做在家工作，就「揦手唔成勢」，例如係，企業係用內部email系統，公司重要文件或工作系統儲放喺公司server，員工喺屋企就用唔到，做唔到嘢。又眼見好多企業改用zoom開會，就搞出好多蝦碌嘢。同樣地，員工由喺一個慣咗嘅工作環境，變咗做無得面對面見到大家嘅環境，工作流程同溝通全部要適應，效率都比正常低。

難聽啲講句，好多嘢喺出事果陣先會改變。而今次正正考驗企業如何適應未來新職場嘅生態，即係在家工作、彈性工作、freelancer或slasher（斜槓族）的工作模式。經過今次疫情，大家對在家工作、彈性工作嘅接受程度當然會大咗，但企業更應放寬心態去睇，原來員工會咁需求，尋找一個雙贏方案，又或正面諗，咁樣嘅工作模式或可能對企業同員工都更有利。

【Home Office】遙距工作成新趨勢 企業如何保持營運效率？

不是所有人都適合在家工作

當然，在家工作、彈性工作呢啲模式唔係人人都適合，要求好高自律性同紀律性，唔係就好易變得懶散，走去行山就唔好喇！呢啲就要考驗企業嘅應變能力同工作分配流程。同時，在家工作、彈性工作又涉及到「上班」嘅定義，究竟要員工坐定定係office，定係員工喺屋企完成目標工作，都已經叫做盡責呢？

無論點，今次疫情可以讓企業嘗試數碼化工作模式，利用科技去協助員工完成工作，加快工作流程，同埋適應新嘅職場模式，成效好唔好，未必有人答實，但環境大勢咁樣落去，企業試下亦無妨，就當測試一下自己企業適應能力。

【Home Office】在家工作變行山 偷懶不如趁機增值自己

 

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。5

撰文 : 積臣

欄名 : 積財有計

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