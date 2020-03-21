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【好書推介】中國建設5G戰略 彷如美國登月計劃？

知識內涵 10:00 2020/03/21

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【好書推介】中國建設5G戰略 彷如美國登月計劃？

中美雙方近日為新冠肺炎的名稱爭議不斷，在遣詞用字的背後隱藏着不同的用意。中國國家主席習近平的英文稱謂，英語世界一般跟隨中方繙譯President一詞，美國總統特朗普（Donald Trump）亦習慣以President Xi稱呼習近平。惟對於這個看似理所當然的President稱謂，卻有人提出質疑。

【延伸閱讀】【好書推介】特朗普自詡「穩定天才」 被揭混亂無紀律行徑

《Trump vs. China: Facing America's Greatest Threat》一書作者、眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）認為，國家主席理應譯為State Chairman或General Secretary，而非民主國家的President，直指中方用意顯然要洗脫陳舊的共產主義集權制味道。

華強攻5G 如美國當年登月

金里奇是共和黨元老，反共色彩鮮明。他指出，共產政權的一切行動都有雙重功能，有考慮平民的一面，但亦有涉及政治或軍事面向，需要時便要服務黨的戰略。如中國致力追求經濟增長，但增長本身可以不是終極目的，更重要是令共產政府有工具，達至其優先目標。

本書談及中國在各個方面的大戰略，海、陸、空、太空、資訊，而美國面臨的最即時威脅，是5G。金里奇稱，中國對5G發展的重視，就好比美國當年研發原子彈的曼哈頓計劃及登月計劃。

大灑金錢，開支超越美國，金里奇承認是華為的5G設備價錢較平，質素也好，令中國正在全球5G基建競賽中佔上風，已對美國國家安全構成威脅。

【延伸閱讀】【5G月費】每月100GB 5G數據看似很多　其實未必夠用

金里奇：美科技發展不爭氣

金里奇對中國的態度不是太友善，惟書中亦承認，美國近年在科技發展上不爭氣，從最根本的教育方面已有大問題。美國學生理科成績不濟，2017年資料顯示，89%巴爾的摩（Baltimore）初中學生數學不及格，到了高中及大學，大部分美國學生拒選數學及科學，美國的高級學位，往往不是美國科學家攻讀。

金里奇指，以上都是不爭的事實，亦肯定與中國無關，遑論通訊企業的官僚化及不思進取，結果被華為追上，美國人亦要為自身困境負責，不能一味怪責他人。

撰文 : 林建忠

（節錄）

【原文：美共和黨元老 解構中國大戰略（收費文章）】

欄名 : 好書推介

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