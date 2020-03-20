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【美滙指數】認識美滙指數 有助分析外滙走勢

理財學堂 15:58 2020/03/20

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認識美滙指數　有助分析外幣走勢 -

新冠肺炎疫情對金融市場影響持續，資金湧向美元，美滙指數於近日重上100關，今日在近103高位回落。美滙指數是滙市的重要指標，到底美滙指數是甚麼？又會如何反映股市走勢？

【延伸閱讀】【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算　趁低吸納英鎊澳元好時機？

美滙指數是甚麼？

美滙指數（U.S. Dollar Index）是衡量美元在國際外滙市場滙率變化的一項綜合指標，由美元對六個主要國際貨幣（歐元、日圓、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎）的滙率經過加權幾何平均數計算獲得，以100為強弱分界綫。

歐元 57.6%
日圓 13.6%
英鎊 11.9%
加拿大元 9.1%
瑞典克朗 4.2%
瑞士法郎 3.6%

美滙指數反映甚麼？

美滙指數可用來衡量美元的強弱程度，並會間接反映美國出口的競爭能力及進口成本的變動。

【延伸閱讀】【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素

影響美滙指數的升跌的因素

影響美滙指數一般有幾個因素，包括美國聯邦基金利率、商品格價（CRB指數）、歐元滙率、黃金價格及美元的走勢。

  • 美國聯邦基金利率

一般而言，美國利率下跌，美元走勢就會疲軟，而美國利率上升，美元的走勢就會偏好。兩者的關係會成正比。

  • 商品格價（CRB指數）

國際商品市場上商品大多以美元計價，所以商品價格與美滙指數成較為明顯的反比。

  • 歐元滙率

歐元在美滙指數的比率佔最重，所以歐元的走勢會成為美滙指數的重要影響因素。歐元區的政治、經濟狀況都會影響到歐元的走勢，如近年英國的脫歐方案及意大利財政預算危機等。

  • 黃金價格

美元和黃金同為最重要的儲備資產，美元的穩定就減弱了黃金作為儲備資產和保值功能的地位。所以大部份時間，黃金與美元的走勢都會成反比。

滙指數與港股的關係？

以下近5年美滙及恒生指數走勢的比較。可見一般而言，美元與股市都會呈反比。當美元滙價偏強時，股市通常都會較弱，相反，當美滙偏弱時，股市的表現會較佳。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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