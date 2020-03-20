▲ 應對冧市的3大投資心法

新冠肺炎擴散全球，加上石油價格戰升溫，美股屢次觸發停市機制。聯儲局近期緊急減息就再進一步觸發市場憂慮，全球冧市恐怕在短期內仍會延續。面對資產大縮水，不知所措的散戶投資者就更容易錯手犯錯。以下三個投資心態或有助散戶投資者捱過全球大冧市。

1. 着眼業務回報

全球冧市下，資產價格大跌，股票比重較高的散戶難免要面對財富大縮水，但這財富收縮卻主要源於股價下跌，過分執着於短線股價表現就未必明智。投資股票就等於擁有上市公司的部分權益，亦即擁有這家公司所經營的生意，而由於生意甚少會在短期內踏入豐收期，投資者應着眼於生意的長綫回報。

不過，短綫的股價表現甚少會反映出公司的長綫業務回報，因為市場大眾往往受「人性」影響，羊群心態會令人在跌市之中害怕成為最後離場的人，結果加劇沽壓。這些人的部署甚至完全未有考慮到任何與公司業務相關的因素，單純是為沽而沽。散戶過度着眼於股價就容易被羊群心態牽着走。

2. 未來無法預見 勿執着入市時機

散戶投資者必須要明白的一個道理，是無論你多有學識多有智慧，未來都是無法預測的。造成今次大冧市的兩件風險事件──新冠肺炎及油價戰爭，發展方向難以觸摸，因為油價可以牽涉到國際政治角力，疫情發展就更加難猜測，始終人為因素影響太大，單是載口罩意識高低亦足以造成疫情擴散速度的明顯差距。

不過，等到疫情緩和，油價供求趨向穩定，冧市自然會完結，股市更有可能出現強勢反彈。但這逆轉出現前，大市要再下挫多深呢？而這逆轉又會何時出現呢？沒有人可有一個精準答案。若投資者過分自信想撈底，反而有可能捉錯或錯失吸納時機。因此，勿執着入市時機，應考慮股票是否已跌至具吸引價值。

3. 保持資金流動

投資如防疫，未來是需要加以防範的，而非從中圖利。換句話說，投資者無能力預測疫情發展，難以從中圖利，但卻可以做好防範，應對情勢再度惡化，同時避免錯失吸納良機。最佳的防範措施，就是保持良好的資金流動性。因為資金周轉出現問題時，投資者就有機會要以低價將優質資產套現，以應付償貸及日常生活的必要開支。當優質資產在市場上以極吸引價錢出售時，投資者更會因流動資金不足而錯失機會。

結語

冧市對大多持有股票的投資者所造成的心理壓力絕對不輕，但正所謂「別人恐懼我貪婪」，正確的投資心態將有助投資者捱過疫市，從中靜候投資機遇。



作者：Oscar Yu

所提供的資料僅供一般參考之用，不擬提供作為個人投資或理財建議。Oscar Yu沒持有以上股票。

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