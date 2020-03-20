▲ 【Rolex停產】勞力士真係咁保值？3款勞力士入門之選

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，不少奢侈品牌都相繼宣布停產，連瑞士鐘錶巨頭勞力士（Rolex）也不例外。勞力士除了是身份象徵之外，更是保值之選。如果投資初哥想買隻「勞」嚟保吓值，又有哪些入門選擇呢？

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有20多年「玩錶」經驗、現時經營名錶廊出售新錶及二手名錶的Ken，建議可考慮勞力士的Air King系列、Daytona系列以及運動錶款。本網就從這些系列當中找出部分手錶比併零售價及chrono24網站的二手買賣價。

1. Rolex Submariner 116610LV

零售價72,900元

Ken去年接受訪問時，曾推介5大的必炒款式，其中包括Rolex Submariner 116610LV，零售價72,900元。在chrono24網站上，2020年出產的Rolex Submariner 116610LV售價由114,800元至145,351元不等。若以72,900元買入，最多可賺一倍。

2. Rolex Cosmograph Daytona 116500LN

零售價102,400元

現時Rolex網站所出售的Daytona系列手錶當中，Rolex Cosmograph Daytona 116500LN的零售價最低。如果在chrono24網站，購買2020年出產的Rolex Cosmograph Daytona 116500LN，售價由174,800元至207,828元不等。若以102,400元買入，最多亦可賺逾一倍。

3. Rolex Air-King 116900

零售價50,000元

Rolex的Air-King只有Rolex Air-King 116900一款。chrono24網站上，2020年出產的Rolex Air-King 116900，售價由48,800元至70,559元不等。不過，以chrono24網站的二手買賣價錢來看，這個款式的投資價值就未如上面兩款手錶，因有可能要低於零售價出售。

責任編輯：曹佩鈞