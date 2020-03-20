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【Rolex停產】買股定買「撈」？勞力士達人：買撈成客人避險之選

品味投資 17:22 2020/03/20

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新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，環球股市急挫，市場恐慌情緒高漲，投資名錶更成為避險保值之選？瑞士鐘錶巨頭勞力士（Rolex）是不少男士趨之若鶩的名錶品牌，其二手市場有價有市，今日卻因疫情而宣佈暫時關閉瑞士廠房。名錶廊負責人Ken指，因受疫情影響多國經濟轉差，需求減少，勞力士停產的決定有助穩定目前二手市場的價格，亦有機會帶動升值。

【延伸閱讀】【Rolex停產】勞力士真係咁保值？3款勞力士入門之選

料停產有助穩定價格

有20多年「玩錶」經驗、現時經營名錶廊出售新錶及二手名錶的Ken指，全球經濟受疫情影響，不少開店做生意的人因疫情而未能營業，經濟環境轉差，作為奢侈品的名錶需求大減，二手市場定價因此有所回落。他又指，勞力士的名錶供應本來已受各國邊境管制而減少，料暫時停產對產品供應太大影響，認為此舉更有助穩定原本正回落的價格，甚至有機會帶動二手錶升值，不過由於疫情未止，相信升幅不會太大。

【延伸閱讀】【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算　趁低吸納英鎊澳元好時機？

名錶具升值潛力 成避險保值之選

受疫情影響，令本港嚴峻的零售市道雪上加霜，售珠寶及鐘錶的周大福更一度停業。Ken指，疫市下生意轉差無可避免，不過，亦多了不少客人為求保值而買入勞力士。「我在2000年開業時，所謂的『錶王』也只售5.5萬元。時至今日，5萬元只能買到入門版。」他認為，近年不少客人於了解到名錶的升值及保值能力，即使在疫市下，仍有不少客人買入名錶作為投資及收藏。

Ken作為「勞士力達人」分享了以下幾款勞士力的定價及炒價，如於近日市況波動下，有意投資勞士力作避險保值，可作為參考。

1. 入門款 「AIR-KING」系列

Ken指「AIR-KING」系列的入場門檻不算高，定價為5萬元，部分款式的炒價可炒貴1萬元至6萬元，或炒至1倍價錢。

2. 入門款「Submariner」系列

Ken指，勞力士不少運動款的定價相對較低，如「Submariner」系列，定價為61,500元，部分款式的炒價同樣可炒貴1萬元至6萬元，或炒至1倍價錢。

3. 具升值潛力款「GMT-Master II」("Pepsi")

此GMT-Master II又稱為Pepsi（百事圈）是近期大熱，因錶圈紅藍色而大受歡迎。Ken指，這款定價為約7萬元，最多可炒貴1倍至13萬元。

4. 具升值潛力款 「Daytona Rainbow」款式

Ken指，Daytona Rainbow是2018年的新款，其定價為80萬元，現已炒賣至200萬元。

5. 最具升值潛力款「Daytona」

Ken更指，當中最「好炒」的肯定是精鋼版Daytona，因為Daytona是勞力士一個最具代表性的旗艦錶系列，產量較少而受多人追捧，長期供不應求，所以好炒。Ken更聽聞一隻70年代出產的Daytona，由初出產定價約2、3千元炒至約200萬元，升值近千倍。

記者：李瑩

欄名 : 品味投資

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