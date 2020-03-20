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【美元走勢】點樣睇美元係強定弱？ 了解一下美滙指數

理財學堂 15:52 2020/03/20

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美滙指數升至接近103水平，顯示資金流入美元，代表美元走強。美滙指數經常被用作衡量美元的強弱指標，究竟這一個指標有何重要之處呢？

道指升188點港股ADR升341點　紐約期油反彈24%美滙指數升至近103

美元是國際上流通量最大的貨幣，很多國家及地區的外滙儲備都以美元為主，美元亦是國際支付和外滙交易的主要貨幣，在國際外滙市場中佔有非常重要的地位，所以美元成為外滙兌換的基礎貨幣。

貨幣的強弱是一個相對的概念，作為外滙中「參考標準」的美元，其強弱在不同的貨幣兌換中，往往可能出現不一致的情況，因此市場需要一個反映美元在外滙市場上整體強弱的指標，因此美滙指數（US Dollar Index）是一個廣泛使用的強弱指標。

市場通過美滙指數，了解美元兌一籃子貨幣的綜合的變化，來衡量美元的強弱，美滙指數向上，說明美元兌其他主要貨幣升值；相反，美滙指數向下，則意味美元貶值。

歐元佔比近六成

美滙指數是由美元兌6個主要國際貨幣（歐元、日圓、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎）的滙率，經過加權幾何平均數計算獲得，佔比最重為歐元。

另外，美滙指數太強，會令美國出口競爭力減弱，企業利潤受損。同樣地，當市場預期儲局減息，美元吸引力便會下跌，使美滙指數走弱；反之，市場預期儲局加息，美元吸引力便會上升，使美滙指數走強。

【美國減息】美國兩周緊急減息1.5厘 點解香港銀行唔跟？

欄名 : 理財學堂

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