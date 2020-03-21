Booking.com公布Z世代女性獨遊熱點　澳洲荷蘭都有城市上榜

▲ Booking.com公布Z世代女性獨遊熱點 澳洲、荷蘭都有上榜！

Booking.com最近分析了227個國家、155,000個目的地的遊客數據，公布Z世代（16-24歲）女性獨遊旅客的熱門新興旅遊地點。澳洲及荷蘭各有城市上榜。

澳洲珀斯（Perth）

澳洲的大自然和都市生活融成一體，其漫長的日照時間，遊客可在市內享受更多觀光時間或在沙灘上曬太陽。推介富歷史建築及濃厚文藝氣息的港口小鎮弗里曼特爾（Fremantle），其弗里曼特爾監獄青年旅館被列為世界遺產的弗里曼特爾監獄女子分部，青年旅館有提供私人獨立客房及共用宿舍房，讓旅客可以睡在真正的監獄隔間裏。

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荷蘭烏得勒支（Utrecht）

烏得勒支可輕易望見位於市區中心的主教堂鐘塔，屬荷蘭最高鐘塔。許多咖啡店、商店和酒吧都沿着蜿蜒的水道和運河而設。住宿可挑市中心的Stayokay烏得勒支中央斯代奧凱旅舍，既有上下舖宿的舍房，亦有私人獨立客房。

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

（節錄）

【原文：Booking.com 公布16至24歲女性獨遊熱門地（收費文章）】