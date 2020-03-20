【蘋果iPad Pro】速度稱冠＋變相減價　邊款iPad Pro最抵買？

▲ 【蘋果iPad Pro】變相減價 速度稱冠

美國股市動輒大跌過千點已成為新常態，一直被看好的科技股亦難倖免遭抛售。蘋果公司（Apple Inc.；NASDAQ：AAPL）股價大插水，蘋果股價自2月11日創下327美元新高後，便急跌近25%至周三的246.67美元收市。同期微軟（Microsoft；NASDAQ：MSFT）股價也下跌25%；網上零售平台亞馬遜（Amazon；NASDAQ：AMZN）股價跌幅則為15%。

要數疫市下的受惠者，算是李嘉誠有份投資的Zoom，這家公司的股價自2月中起便輾轉向上，至今已升了三成，可算是疫市奇葩。

疫市也要做生意 網店是出路

雖說疫市，但總要做生意。蘋果公司剛於周三便無預警地將全新的iPad Pro及MacBook Air上架接受預訂，下星期正式出貨。市場盛傳蘋果原定在三月底舉行發布會，但因疫情取消。

一般估計除了iPad Pro及MacBook Air外，蘋果還會發佈入門版的iPhone 以及新的AirPods Pro Lite。現在看來蘋果會無預警分批將新品放在網店銷售，特別是蘋果全球在大中華區以外的的門市都已無限期停業抗疫，網店成為蘋果唯一能做生意的地方。

iPad Pro變相減價

今次iPad Pro事隔逾一年才推出更新版，當中最吸引用戶的當然是價錢了。今代iPad Pro由128GB儲存容量起跳，其後包括256GB、512GB及1TB，當中入門版的價錢與上代64GB一樣，即變相減價。但若用戶需要更多的存量，則越高容量的減價幅度越大，以11吋512GBWi-Fi+4G版計算，今代售價比上代便宜了300元，但若選購1TB版本的話，則大減1900元。從著數而言，買入1TB的版本當然是最抵的，但問題是要成萬元買一部平板，這個心理關口還是難以衝破。

最後一部支援4G的iPad Pro

不過，薑餅人相信今代iPad Pro應是最後一部支援4G上網的產品，皆因全球的5G產品已陸續推出，市場估計蘋果將於九月後推出5GiPhone，而支援5G的iPad相信會在聖誕假期前面世，故此今代iPad Pro有點過渡期產品的味道，若一心等5G上網版就可跳過這一代產品了。

儘管如此，蘋果也為新產品增加了一些新增點，當中最注目的便是其攝像鏡頭了。今代iPad Pro配備了雙鏡頭及一個LiDAR感測器。當中相機就是廣角鏡及超廣角鏡頭的配合。而LiDAR感測器是量度在室內及戶外從遠至五米處反射的光線，主要應用在擴增實境程式上，讓虛擬的物件在現實世界中存在。

A12Z的處理器速度稱冠

蘋果也為今代iPad Pro製作了一枚新的A12Z的處理器，雖然在跑分上與現有的A13不相伯仲，但蘋果表示這枚8核心處理器的速度已快過市場上任何一款電腦處理器，足够應付各種操作，特別是運行專業級 app 而設計。4K 影片剪輯、3D 設計及擴增實境等任務。蘋果在裝置上的機器學習技術也已能應用在專業 app上。

iPad Pro勢取代MackBook?

今次蘋果銳意將iPad Pro變成一部電腦取代品，透過新推出的精妙鍵盤來完成這個使命。以往iPad搭配自家的鍵盤，雖然處理文書還可以，但就總是欠缺了一點點，沒錯，那便是操作電腦的track pad。在iPad OS會加入滑鼠標的功能同時，也在鍵盤加入了與Laptop一樣的track pad，讓大家在使用iPad Pro 的體驗與使用Laptop相若。

至於加了track pad的會否真正可取代MacBook，那便要用過才知道了。但薑餅人認為，以目前iPad OS的用戶體驗，要取代MacOS仍然有一段很長距離，例如在存取不同的檔案的方便程度，MacOS便遠勝iPad OS。當然，配備手寫功能及虛擬實境的強勁功能，新iPad OS的定位將不是文書處理這麼簡單，而是走極高端的市場。