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【投資台灣】23歲港男台中任地產經紀 助港人台灣置業尋找理想居所

亞洲 10:00 2020/03/22

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在香港買樓難過登天，令不少港人萌生海外置業的念頭。台灣鄰近香港，語言文字及生活文化相近，生活節奏較慢、物價較便宜，加上濃厚的人情味，本來已是不少港人的旅遊後花園。近年愈來愈多人希望離開香港生活，移居台灣也是一個熱門選擇，至少樓價尚算合理，比香港能負擔得起。

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環境系畢業後做地產經紀

年僅23歲的遠非，現於台中任職地產經紀，短短半年已協助十多位港人在台灣當業主，成為港人移民台灣的「買樓專家」。他讀中五時，因為心知自己不喜歡香港的生活，參加了由學校舉辦的台灣大學考察團後，愛上當地郊外的綠油油風光，18歲決定赴台灣留學。

遠非對氣候變遷、環保議題特別有興趣，故選擇在彰化縣大葉大學修讀環境工程系。可惜事與願違，環保行業在台灣發展較窄，亦少聘請香港人，故他畢業後一直找不到相關工作，於是決定加入地產行業。他在去年6月畢業，8月正式上班，至今工作半年，他任職的公司為當地大型房屋仲介集團，甚有名聲。

遠非熱愛台中的大自然，不時到郊區走走，呼吸新鮮空氣。

倡港人來台先租樓生活

遠非的客人主要是港人，透過Facebook、LINE和朋友介紹。不少客人也讚他專業，且同聲同氣，方便溝通，最重要是有香港人的做事效率，他曾試過由睇樓至成交簽約只花了三、四小時。他希望為香港人尋找理想居所，不想港人來到台灣做「水魚」，任人宰割。

遠非堅持香港人來到台灣，不要第一年就想買樓，他解釋：「香港人不了解台灣物業市場，而且未必適應台灣生活，建議先租樓，在台灣住一兩年，真的覺得合適再買也不遲。」香港人只要並非持有香港及BNO以外的護照或國籍即可買樓，不需居留證及身份證，部分銀行貴賓戶還可以作房屋貸款，大約是樓價5至6成左右。

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遠非早前參加集團的尾牙。

鍾情台中 樓價較平 人情味濃厚

現時不少港人有興趣在台灣置業，遠非說：「每月至少有10位香港人找我睇樓，大多是在台灣搞投資移民，或已經來台灣幾年的港人買樓自住。台中及台北地區我也熟悉，目前香港人主要集中住在新北市板橋區及林口區，以及台中市北屯區及西屯區。」

台灣居住環境比香港優勝，吸引不少港人移居。

他又指，「不少港人對台北較有興趣，因台北市發展、生活節奏、交通網絡等配套跟香港差不多，但樓價亦是全台最高。我特別鍾情台中，她被評為最宜居的城市，生活步調較慢，又不會脫離城市生活。台中亦多郊區山脈，北上南下都不會距離太遠。物價樓價相對仍負擔得起，人情味濃厚，不像台北感覺冷冰冰。捷運於今年落成啟用，到時就方便得多。」

台北市新樓的平均樓價約60至70萬新台幣一坪（約4,300至5,000港元一呎）、新北市35至45萬一坪（約2,500至3,200港元一呎），台中市則更便宜，約25至35萬一坪（約1,800至2,500港元一呎）就有交易。稅金比起香港低得多，只有印花稅及契稅，仲介費亦只需2%。

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有不少港人選擇租樓，有齊傢俬電器方便搬入。

台灣買樓可壓價 

遠非叮囑在台灣買樓要做足功課，也不能以香港價錢跟台灣樓價比較。買樓可以壓價，業主開價與成交價一般會差很遠，要上台灣實價登錄，即等於香港土地登記冊觀察最近成交價，留意行情。但租樓市場大多明碼實價，也不像香港一年生一年死約，每年都要續約。

遠非目前在Facebook開設的專頁「後生仔起台灣做地產佬」，為港人解答置業疑難，並提供專業知識及生活日常點滴。

遠非中學畢業後就到台灣留學，主修環境工程系。

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作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉、李越樺

欄名 : 海外置業

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