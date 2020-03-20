▲ 【澳元反彈】澳元低位反彈 邊度唱澳元最抵？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，除了環球股市波動外，外滙市場亦同樣波動。澳元滙價昨日（19日）急跌，兌港元曾低見4.3算，今日（20日）則見由低位反彈，兌港元回升至4.56算。如果有意在港兌換澳元備用，喺邊度唱錢最抵？

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如有意在銀行兌換澳元，4間銀行中以恒生銀行的滙率最為吸引，只需4.566港元就可兌換1澳元。不過，要留意銀行或會收取手續費。在以下5間找換店中，百年以4.545港元兌1澳元的滙率最佳。

澳元現鈔兌換價 銀行 買入 賣出 中國銀行 4.4300 4.660 滙豐銀行 4.4669 4.592 恒生銀行 4.4490 4.566 東亞銀行 4.4850 4.580 找換店 買入 賣出 百年 4.495 4.545 牛記 4.480 4.580 飛鳥 4.450 4.650 堅成 4.450 4.600 小女孩 4.300 4.800 *資料更新時間為2020年3月20日上午11時，滙率請按各銀行及找換店為準

【找換店資料】

百年

營業時間：星期一至五09：00-18：00、星期六09：30-14：00

地址：中環德輔道中61-65號華人銀行大廈1703室

電話預約：2523 3403

牛記

營業時間：星期一至五09：00-17：30、星期六09：00-17：00、星期日及公眾假期休息

地址：上環急庇利街1號長達大廈地下

電話：2850 5057/2544 1851

飛鳥

營業時間：星期一至五12：00-20：00、星期六12：00-18：00、星期日及公眾假期休息

地址：油麻地彌敦道530號現時點1樓106-107號舖WhatsApp預約：6994 3386

堅成

營業時間：星期一至五 09：00-18：00、星期六 09：00-14：00、星期日及公眾假期休息

地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈87號舖地下

電話：2368 0084／2368 3712／2366 4952

小女孩

營業時間：星期一至五 10：00-19：00、星期六 10：00-16：00、星期日及公眾假期休息（上環店）

星期一至五10：00-19：00、星期六12：00-18：00、星期日及公眾假期休息（葵芳店）

地址：上環德輔道中246-248號東協商業大廈601室、葵芳葵涌廣埸地下73號鋪

WhatsApp/WeChat 預約：9767 9997