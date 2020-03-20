【澳元反彈】澳元低位反彈 邊度唱澳元最抵？

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香港快運：下周一起停運至4月30日
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，除了環球股市波動外，外滙市場亦同樣波動。澳元滙價昨日（19日）急跌，兌港元曾低見4.3算，今日（20日）則見由低位反彈，兌港元回升至4.56算。如果有意在港兌換澳元備用，喺邊度唱錢最抵？
【延伸閱讀】【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算 趁低吸納英鎊澳元好時機？
如有意在銀行兌換澳元，4間銀行中以恒生銀行的滙率最為吸引，只需4.566港元就可兌換1澳元。不過，要留意銀行或會收取手續費。在以下5間找換店中，百年以4.545港元兌1澳元的滙率最佳。
|澳元現鈔兌換價
|銀行
|買入
|賣出
|中國銀行
|4.4300
|4.660
|滙豐銀行
|4.4669
|4.592
|恒生銀行
|4.4490
|4.566
|東亞銀行
|4.4850
|4.580
|找換店
|買入
|賣出
|百年
|4.495
|4.545
|牛記
|4.480
|4.580
|飛鳥
|4.450
|4.650
|堅成
|4.450
|4.600
|小女孩
|4.300
|4.800
|*資料更新時間為2020年3月20日上午11時，滙率請按各銀行及找換店為準
【找換店資料】
百年
營業時間：星期一至五09：00-18：00、星期六09：30-14：00
地址：中環德輔道中61-65號華人銀行大廈1703室
電話預約：2523 3403
牛記
營業時間：星期一至五09：00-17：30、星期六09：00-17：00、星期日及公眾假期休息
地址：上環急庇利街1號長達大廈地下
電話：2850 5057/2544 1851
飛鳥
營業時間：星期一至五12：00-20：00、星期六12：00-18：00、星期日及公眾假期休息
地址：油麻地彌敦道530號現時點1樓106-107號舖WhatsApp預約：6994 3386
堅成
營業時間：星期一至五 09：00-18：00、星期六 09：00-14：00、星期日及公眾假期休息
地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈87號舖地下
電話：2368 0084／2368 3712／2366 4952
小女孩
營業時間：星期一至五 10：00-19：00、星期六 10：00-16：00、星期日及公眾假期休息（上環店）
星期一至五10：00-19：00、星期六12：00-18：00、星期日及公眾假期休息（葵芳店）
地址：上環德輔道中246-248號東協商業大廈601室、葵芳葵涌廣埸地下73號鋪
WhatsApp/WeChat 預約：9767 9997
欄名 : 疫市理財