【網上學習】停課不停學 遠程教學突破距離限制

▲ 停課不停學 遠程教學突破距離限制

「老師！怎麼今天的課堂這麼短？」電腦中傳來一位學生的聲音。

「今天我們進行網上學習，所以和平常有些分別，每節課的長度會比平常短一些。」老師透過Microsoft Teams雲端協作平台，耐心地解答學生的提問。

即使老師和學生並不在同一個課室中，但距離並沒有減低基督教宣道會宣基小學學生們對學習的熱情。科技創新為教育界帶來前所未有的革新。遠程科技和網絡拉近人與人之間的距離，讓教學不再受限於時間和地點，即使學生不在課室環境，亦能夠在虛擬環境中隨時隨地與教師和同學互動，持續學習和成長。

網上授課師生實時互動

現今科技已經是年輕人生活的一部分，面對遠程教學，學生自然很快就能適應利用流動裝置在家中學習。宣基小學率先採用Microsoft的雲端協作平台進行虛擬課堂，學生投入課堂、踴躍與老師同學互動，實在令人鼓舞。課堂中教師不但能仿效一般課堂中作繪圖說明和問答，更利用平台安排作業和測驗，確保在課堂以外也能觀察並跟進學生的學習進度。老師們更表示，這些科技讓他們在這段時間與學生保持接觸，保持他們對學習的興趣。

學生是未來的棟梁，隨着踏入嶄新的數碼時代，Microsoft希望以科技協助學校提升教學能力，多方面培育下一代，協助他們為日後推動著社會發展和進步奠下根基。自2004年，Microsoft便與教育局合作推行Partners in Learning（PiL）計劃，旨在裝備老師及學生應對全球經濟數碼化。面對近期的教學困難，Microsoft更推出了「停課不停學」支援計劃，加強香港學界遠程教與學的能力，讓全港1,000間中小學、5萬名教師和80萬名學生免費使用Office 365教育版，衝破時間與地域界限，隨時隨地實現電子學習和協作。

計劃旨在幫助本地學校以創新教學模式啟發學生學習、激發重要技能的發展，透過運用協作工具和實踐新一代電子學習模式，成就學生無邊學習。在遠程教學下，教師可以實時於網上授課，學生亦像在課室裡上課一樣，與教師和同學進行互動。教師亦可錄下課堂內容，將影片與其他教材及功課上載至協作平台，讓學生隨時重溫。

遠程教學實踐無邊教與學

除了小學，不少其他院校亦開始進行遠程教學。其中元朗商會中學最近更將整個教與學的體驗遷移至虛擬環境，將日常課堂學習和互動複製至網上進行，借助基於雲端的檔案分享工具，輕鬆上傳和收集學生的功課。學校更將全級中六學生的模擬考試虛擬化：學生的筆試和口試全面在網上進行，老師則於網上批改試卷。未來幾周，這所中學亦將首次於網上進行中一入學面試，為超過500名學生展開過百個虛擬會議，以進行小組討論。

我們很高興看到科技真正協助學校和學生，實踐無邊的教與學。為使學校能充分利用遠程學習的好處，Microsoft啟動了一系列為本地教育工作者而設的網上培訓，當中包括每周一次與教育局合辦的網上培訓講座、經驗教師的分享環節，以及為學校科技人員而設的培訓，協助他們快速安裝遠程教學平台。Microsoft亦將成立服務熱綫，方便學校聯絡技術專家，即時解決有關技術平台的安裝問題。

此外，Microsoft最近更為使用Office 365教育帳戶的師生開放Minecraft教育版免費使用，以遊戲形式激發學生的創意，鼓勵同學之間的合作和交流，訓練解難能力，目前已有超過115個國家的老師正在教學中應用。

我們將繼續努力協助學校以創新且有效的方式培育下一代，期待看到教育界採用更多新興科技，改變和提升未來社會棟樑的成長和學習體驗，成就更多。

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