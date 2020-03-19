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【移民新西蘭】想去Working Holiday？即睇新西蘭工作假期申請條件

澳紐 19:21 2020/03/19

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【移民新西蘭】想去Working Holiday？即睇新西蘭工作假期申請條件

香港的新西蘭工作假期簽證（Working Holiday Visa）每年4月網上會開放申請，名額400個先到先得。香港的青年人只要介乎18至30歲，可以在旅遊期間有限制地工作及學習，以認識當地的文化。他們最長可逗留12個月，並且可為一個僱主短期工作，或參加一個不長過6個月的課程。

【延伸閱讀】【移民新西蘭】從4方面了解新西蘭

勞動工作為主

新西蘭政府於2019年4月1日調整最低工資，目前為每小時17.7紐元稅前。由於簽證的關係，青年人只能為每個僱主工作最多3個月，能找到的工種選擇不多，大多是季節性工作。

以過往曾參與新西蘭工作假期的青年人，主要以果園及牧場等戶外勞動工作為主。不少牧場及果園都可以提供住宿予勞工，年輕人可以體驗當地的鄉郊生活。

【延伸閱讀】【移民新西蘭】新西蘭留學讀書也可移民？

另外，若預算有限，則可考慮入住青年旅館，或與留學生合租當地住宅單位，共同分擔租金。至於出發日期，一般建議10月是最佳時機，並以奧克蘭作為首站落戶，因為10月是新西蘭的初夏，工作空缺開始增加，當中尤以奧克蘭最為繁華。

 

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯

欄名 : 移民攻略

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