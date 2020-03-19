【逆向ETF】反向ETF做淡大市成熱門 長揸要小心時間成本

環球股市暴跌，不少投資者趁勢追入反向ETF，以搏取回報，港股方面以FI二南方恒指（-2x）（07500）較受歡迎 。反向ETF即是看淡大市，當大市跌時，反向ETF就會升，組合可錄得正回報。但要留意反向ETF有時間成本，未必跟本指數升跌幅。

長揸風險會更高

反向ETF 都是以期貨來複製大市反向倍數表現，即是以期指淡倉來建倉，槓反產品的發行商每日均會調整投資組合，確保產品提供單日固定的槓桿比率。因此，當持有反向ETF產品超過1日，投資回報有很大機會偏離相關指數累計表現。

當大市連日大跌，有明顯單向走勢，理論上，投資者長揸槓桿反向ETF會跑贏指數的兩倍表現。相反，當大市變得日升日跌的上落市格局，因為不同交易日倉位互相蠶食表現，不論正向或反向的槓桿ETF表現都會遜於相關指數累計回報兩倍的表現。

反向ETF個名有咩密碼？

以「FI二華夏納一百 （07522） 」為例︰

「F 」為產品實際投資的產品，F代表期貨（Future），大多為相關指數的期貨。有少數槓反ETF 以「X」開頭，即是投資合成產品，而非期貨、實股等現貨

「I」為反向（Inverse），相反就有「L」即是正向槓桿（Leverage）

「二」即是以達到指數每日2倍表現為目標，若無數字即是1倍表現

「華夏」反映基金發行商

「納一百」反映相關指數，納斯達克100指數