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韓圜滙價急挫3.2%　60港元可換一萬韓圜

消費錦囊 18:02 2020/03/19

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最近環球股市急跌，市場恐慌情緒蔓延，市場對美元的需求急升，美滙指數衝上100關，各國貨幣下挫，韓圜兌美元走弱3.2%，報1285.73，創2009年1月2日以來最大單日跌幅，亦是全球主要及新興貨幣中表現最差。韓圜兌港元走弱3.2%，每10000韓圜兌60港元。

 

欄名 : 消費錦囊

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