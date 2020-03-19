韓圜滙價急挫3.2%　60港元可換一萬韓圜

最近環球股市急跌，市場恐慌情緒蔓延，市場對美元的需求急升，美滙指數衝上100關，各國貨幣下挫，韓圜兌美元走弱3.2%，報1285.73，創2009年1月2日以來最大單日跌幅，亦是全球主要及新興貨幣中表現最差。韓圜兌港元走弱3.2%，每10000韓圜兌60港元。

欄名 : 消費錦囊