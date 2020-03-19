韓圜滙價急挫3.2% 60港元可換一萬韓圜 消費錦囊 18:02 2020/03/19 分享： 最近環球股市急跌，市場恐慌情緒蔓延，市場對美元的需求急升，美滙指數衝上100關，各國貨幣下挫，韓圜兌美元走弱3.2%，報1285.73，創2009年1月2日以來最大單日跌幅，亦是全球主要及新興貨幣中表現最差。韓圜兌港元走弱3.2%，每10000韓圜兌60港元。 欄名 : 消費錦囊 相關文章 【買金避險】金價續上是否吸「金」良機現？王良享料金價首站望1700關 2020/03/18 【買金避險】金價續上是否吸「金」良機現？王良享料金價首站望1700關 【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素 今日 【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素 【英鎊急跌】英鎊35年低 兌港元跌穿9算 邊度唱英鎊最抵？ 今日 【英鎊急跌】英鎊35年低 兌港元跌穿9算 邊度唱英鎊最抵？ 最新專欄文章 更多 Now E增PayMe付費渠道 使用PayMe付款享獨家75折優惠 2020/03/17 Now E增PayMe付費渠道 使用PayMe付款享獨家75折優惠 【新冠肺炎】疫症打亂行程 Asia Miles/Avios退票、改機票攻略 2020/03/17 【新冠肺炎】疫症打亂行程 Asia Miles/Avios退票、改機票攻略 唱錢 美滙 南韓圜 港元 美元