【人民幣定存】人民幣定存息最高15厘 專家力薦為避險高息之選

▲ 人民幣定期存款息率，最高達15厘。

新冠肺炎在全球肆虐，人民幣定期存款一直是不少投資者的避險之選，可是人民幣兌美元無論在岸價與離岸價，昨日均跌穿7算水平。由於中港疫情現時較歐美緩和，投資者憧憬人民幣滙價快將會見底而兌換作定期存款。比併市面的人民幣定存息，最高息是招商永隆7天短存享15厘，信銀國際一年存期亦有2.5厘。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享補充，料在岸價約在7.15已見底，建議對人幣有實際需要的投資者，不妨趁現水位的低殘價，開始抄底小注低吸。

王良享又說，若散戶再開立至少逾兩厘的高息定存，博滙息總回報合共約3厘，在亂市下，人幣定存不失為避險高息之選。

游資湧入美元避險，累及包括人民幣等非美元貨幣昨天（3月19日）捱沽，在岸價兌美元一度失守七算心理大關，乍現7.1低位。

但外資暫未一面倒看淡人民幣，且對在岸價的年底預測較中資樂觀。

星展香港高級經濟師周洪禮剛上調在岸價兌美元的預測，料次季見7.05，第3季開始稍反彈至七算，及至年末更重上6.95。

周洪禮解釋，聯儲局把美息劈至幾近零息，若疫情稍後淡化，料美元於下半年或逐漸走弱，變相有利非美元貨幣，況且人民幣仍具息差優勢，有助支持滙價。

不過，中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文卻對人幣的走勢不太樂觀，暫仍維持在岸價今年底的7.2預估，主因是若疫情緩和，市場又再聚焦基本面，包括內地經濟增長減速，以及中美貿戰再升級等衝擊。

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記者︰曾桂芬