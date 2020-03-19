【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素

英鎊兌美元跌破1.20後，似完全失去支持。周三晚（18日） 低見1.1459美元，與2016年英國脫歐公投，英鎊出現大跌後，於10月7日所創的低位1.1450美元相距不遠。今早雖見英鎊略為反彈，但稍重上1.16美元便失去動力。

英鎊跌的原因

１.是美元整體強勢。全球多國封城封關，經濟活動大受打擊。投資者減持投資轉持現金，即轉持美元，使美元大幅走強。相對下一眾外幣包括英鎊在內便回落。

2.脫歐對英國本身已帶來很大的不明朗因素，現還加上疫情，對英經濟可謂雪上加霜。

3.英國國會於1月份已落實脫歐。在這年內的過渡期間，對這些以歐洲業務為主的企業則必須把其總部或生產線搬回歐洲。這會使大量資金在這一年裡於英國不斷流失不利於英鎊匯價。

從圖表上看，倘英鎊跌穿2016年低位1.1450美元，下一個位置便是1985年2月低位1.0520美元。英鎊究竟會否向此水平邁步呢？

英鎊未來走勢要看3個因素

這問題不容易回答，全看以下數個因素。首先，英國能否成功以一個較低關稅重返歐盟單一市場。其次，英國倫敦能否繼續成為歐洲金融中心。其三，英國能否於短時間內與其他國家達成貿易協議，以保持英國出口能力等。

由於英國已離開歐盟重新走其自己的路，建議不要再以過去數十年英鎊的走勢軌跡作為衡量未來英鎊走勢的參考。否則可能會出現重大錯誤。例如，如果英國不能以低關稅重返歐盟單一市場，及倫敦失去其歐洲金融中心地位，屆時不排除英鎊低處未低。

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【全文︰買英鎊前要考慮的因素】