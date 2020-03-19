【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算　趁低吸納英鎊澳元好時機？

▲ 【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算 趁低吸納英鎊、澳元好時機？

新冠肺炎在全球大流行，不少國家推出大規模刺激經濟措施，但無法安撫市場恐慌情緒，多國貨幣滙價急挫。英鎊跌至1985年以來最低，兌港元失守9算；澳元滙價創17年新低，兌港元跌至4.3算。現時是否低吸英鎊或澳元的良機？本網請來星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享為大家分析英鎊及澳元的未來走勢。

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美元+疫市+脫歐 左右英鎊走勢

王良享指，英鎊滙價受3個因素影響，分別是美元需求、新冠肺炎疫情及脫歐問題。他指，由於美元強勢，市場缺乏美元，市場上很多投資者無法借入美元，就會賣出本地貨幣買入美元。其次，英國政府被新冠肺炎疫情所困，外界認為英政府應付疫情工作不夠積極及進取，或對經濟造成影響。在今年年底前，英國要與歐盟達成脫歐協議，惟因疫情關係，不知道脫歐協議會延至何時。王良享估計，市場會擔心雙邊關係協議是否可以如期達成，如果未能如期達成，會有無秩序脫歐的風險。

不過，王良享認為無秩序脫歐是過份擔心，因為沒有人會料到有疫情出現。他認為，歐盟因為此事而不與英國達成任何的雙邊關係協議的機會很低，最多只會延期。

鎊滙料1.1見底 揸長綫忌短炒

至於英鎊的未來走勢，王良享預料英鎊兌美元會於1.1水平見底。他建議投資者可於1.1美元至1.13美元水平買入英鎊，惟買入英鎊應為長綫投資，不適合短炒，持貨一年後，預料可重上1.2美元水平。

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英鎊急挫之際，澳元兌港元亦見17年低。王良享指，澳元是風險指標，因為商品價格波動很多時間都影響澳元滙價。如果環球經濟衰退，澳元大部分時間會跌得很快很深。另一個影響澳元滙價因素是，澳洲首次進行量化寬鬆買債，故造成混亂。在宣布買債後，澳洲的長期息率更反彈至1厘多。因此，在較混亂的情況下，很多人就會避開澳元。

想買澳元宜等等

如果投資者想買入澳元，王良享表示可多觀察一段時間，惟他不認為澳元會跌得很深，並建議投資者當澳元跌近50美仙即可買入。至於澳元何時會回升，王良享指受兩大因素影響，只要中國增長速度回復，即可帶動整個亞洲的增長及商品需求；而澳洲量寬一出，其通脹很快會見底回升。

此外，王良享亦不建議投資者敍造外幣定存，因外幣存息低。他直言，若現時買入外幣，都只是博滙價反彈。如果投資者想敍造外幣定存，他建議可考慮人民幣定存，因只有人民幣定存有2厘息以上。

記者：曹佩鈞