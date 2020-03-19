  • 20°C
香港時間 : 2020319日 (四) 18:37
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【英鎊定存】英鎊定存息　最高9.8厘

收息攻略 17:48 2020/03/19

分享：

英鎊兌美元曾急瀉至約1.14，即1985年的35年新低，但專家料跌勢未止。

疫情橫掃歐美，英鎊滙價首當其衝急跌，存戶或想藉此機會，趁低吸納英鎊再放至定期取款收入高息。參考市面英鎊定期存款的最高定存息，是滙豐7天短存享9.8厘，至於恒生相同存期亦有8.8厘息，但有專家指英鎊滙價尚未跌定，恐防會低處未算低，有意兌換英鎊的存戶小心超高存息亦難抵償滙價走貶。

美元獨強，英鎊兌美元插水至約1.14，創自1985年以來的35年新低，其後雖稍呈反彈，但恒生 （00011） 仍看淡鎊滙，料再下試至約1.05才反覆見底。

英鎊兌港元一度失守9算大關，如以現滙兌美元約1.145，要是英國的疫情再失控肆虐，勢累鎊滙急瀉至約1.05的底位，即由現水位再呈約8%跌幅。

恒生投資服務首席市場策略員溫灼培認為，英鎊繼早前跌破1.2美元的重要心理關口後，狀似完全失去支持。昨晚（3月18日） 乍現1.1459新低，與2016年英國脫歐公投、出現大跌後，曾於10月7日所創的低位1.145相距不遠。今早（19日）雖見英鎊略為反彈，但稍重上1.16便失去動力。

恒生：英鎊急跌擁3大主因 短期難改善

溫灼培拆解，導致英鎊急跌有3大主因，包括︰

（1）美元獨大︰首先是美元整體強勢，全球多國封城封關，經濟活動大受打擊。投資者轉持現金、尤其是揸美元，使美滙指數大幅走強，相比一眾外幣包括英鎊在內便急挫；

（2）脫歐陰霾︰其次，脫歐對英國本身已帶來莫大的不明朗因素，現還加上疫情，對當地經濟可謂雪上加霜；

（3）企業撤走︰英國國會於1月已落實脫歐，企業不能再存幻想，以為英國可以留歐。在今年的過渡期間，以歐洲業務為主的企業須把其總部、又或生產線搬回歐洲，這會導致大量資金在這一年間於英國不斷流失，亦不利於英鎊滙價。

溫灼培補充，即使疫情於第2季開始或減退，環球投資氣氛漸改善，令游資熱錢局部撤離美元，但相信對英鎊的刺激有限。畢竟脫歐帶來的陰霾，才是推低英鎊滙率的最大元凶。從圖表上來看，若英鎊跌穿2016年的低位1.145美元，下一個支持位料考驗1985年2月的1.052新低。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

新冠肺炎 脫歐 英鎊 恒生銀行（00011） 外幣定期存款 滙豐控股（00005） 英國 定期存款

下一篇文章

【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】中小行港元定存息減完又加 存百萬賺息5125元
【定期存款】中小行港元定存息減完又加 存百萬賺息5125元
【澳元走勢】澳元穿5算 已到低吸澳元時機？
【澳元走勢】澳元穿5算 已到低吸澳元時機？
【人民幣定期存款】人民幣走勢獲看好　定期存款七日最高賺息15厘
【人民幣定期存款】人民幣走勢獲看好　定期存款七日最高賺息15厘
【定期存款】滙豐續減港元定存息 邊間大行存款最高息？
【定期存款】滙豐續減港元定存息 邊間大行存款最高息？
【美國減息】低息環境宜鎖定高息定存 專家建議3大避險保本工具
【美國減息】低息環境宜鎖定高息定存 專家建議3大避險保本工具
【澳元定期存款】澳元創10年新低 7天定存享11厘息
【澳元定期存款】澳元創10年新低 7天定存享11厘息