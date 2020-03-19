【英鎊定存】英鎊定存息　最高9.8厘

▲ 英鎊兌美元曾急瀉至約1.14，即1985年的35年新低，但專家料跌勢未止。

疫情橫掃歐美，英鎊滙價首當其衝急跌，存戶或想藉此機會，趁低吸納英鎊再放至定期取款收入高息。參考市面英鎊定期存款的最高定存息，是滙豐7天短存享9.8厘，至於恒生相同存期亦有8.8厘息，但有專家指英鎊滙價尚未跌定，恐防會低處未算低，有意兌換英鎊的存戶小心超高存息亦難抵償滙價走貶。

美元獨強，英鎊兌美元插水至約1.14，創自1985年以來的35年新低，其後雖稍呈反彈，但恒生 （00011） 仍看淡鎊滙，料再下試至約1.05才反覆見底。

英鎊兌港元一度失守9算大關，如以現滙兌美元約1.145，要是英國的疫情再失控肆虐，勢累鎊滙急瀉至約1.05的底位，即由現水位再呈約8%跌幅。

恒生投資服務首席市場策略員溫灼培認為，英鎊繼早前跌破1.2美元的重要心理關口後，狀似完全失去支持。昨晚（3月18日） 乍現1.1459新低，與2016年英國脫歐公投、出現大跌後，曾於10月7日所創的低位1.145相距不遠。今早（19日）雖見英鎊略為反彈，但稍重上1.16便失去動力。

恒生：英鎊急跌擁3大主因 短期難改善

溫灼培拆解，導致英鎊急跌有3大主因，包括︰

（1）美元獨大︰首先是美元整體強勢，全球多國封城封關，經濟活動大受打擊。投資者轉持現金、尤其是揸美元，使美滙指數大幅走強，相比一眾外幣包括英鎊在內便急挫；

（2）脫歐陰霾︰其次，脫歐對英國本身已帶來莫大的不明朗因素，現還加上疫情，對當地經濟可謂雪上加霜；

（3）企業撤走︰英國國會於1月已落實脫歐，企業不能再存幻想，以為英國可以留歐。在今年的過渡期間，以歐洲業務為主的企業須把其總部、又或生產線搬回歐洲，這會導致大量資金在這一年間於英國不斷流失，亦不利於英鎊滙價。

溫灼培補充，即使疫情於第2季開始或減退，環球投資氣氛漸改善，令游資熱錢局部撤離美元，但相信對英鎊的刺激有限。畢竟脫歐帶來的陰霾，才是推低英鎊滙率的最大元凶。從圖表上來看，若英鎊跌穿2016年的低位1.145美元，下一個支持位料考驗1985年2月的1.052新低。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪