【扣稅攻略】扣稅6萬最後召集！ 退休有長糧 延期年金有咩特色？ 懶人包話你知

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【扣稅攻略】扣稅$8,000最後召集！ 自願醫保有咩特色？ 同一般醫保有咩唔同？ 懶人包話你知
「合資格延期年金產品」（QDAP）推出近一年，備受注目，亦是受歡迎的自制退休長糧產品。參加了延期年金和可扣稅強積金自願性供款（TVC）的市民，可合共有最高6萬元扣稅額，在3月底前成功開戶即可享退稅。那延期年金有甚麼特色？投保前有甚麼要注意呢？
延期年金是什麼？
年金是一種長期保險產品，投保人通常在年輕時分期供款，讓保險公司滾存生息，之後在指定年期或年齡開始獲得由計劃分派的年金收入，直至保單訂明的終止期，部份年金計劃派到投保人終老為止，因此坊間亦有稱年金為「自製長糧」。一般來說，年金產品分為供款期、滾存期、及入息期。
「延期年金」與「即期年金」有何分別？
「延期年金」正如上面的解釋，在年輕時供款，年老時才提取款項。相比市面上的「即期年金」產品，如香港年金計劃，「即期年金」要求投保人於短時間內作出大額供款，之後隨即獲得年金收入，「即期年金」較受臨近退休人士的歡迎。
比較「延期年金」時，應考慮什麼？
入息期
年金產品通常都有指定派發金額年期，例如派發至投保人85歲、95歲或終身，越長派發年期越能對沖長壽風險，但投保人要留意，保險公司會否因延長派發期，而攤薄每期的派發金額。
內部回報率（IRR）
一般來說，內部回報率（IRR）是年金計劃的回報指標，但計算是受不同的因素影響，例如投保者的投保年齡、保單貨幣、保費繳付方式、年金期及年金金額選擇方式等。投保前應向保險公司查詢。
另外，年金計劃計算回報時亦分別列出「保證回報」及「非保證回報」，其中保證回報才是保險公司最終能兌現的回報，因此宜選擇較高「保證回報」的年金產品。
早期身故賠償
若投保人完成供款，但就在尚未回本時不幸身故，受益人可獲身故賠償，形式可以是一筆過身故賠償，或者由受益人繼續收取餘下年金。有關賠償金額亦是考慮因素之一。
提早退保有損失
一般來說，年金計劃提早退保，會損失大部分金額，因此投保時宜考慮自己未來需要的退休金額、現時供款佔用的日常現金流等因素。
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責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 退休理財