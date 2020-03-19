【扣稅攻略】扣稅$8,000最後召集！ 自願醫保有咩特色？ 同一般醫保有咩唔同？ 懶人包話你知

自願醫保（VHIS）推出近一年，申請人只要在3月31日前成功開戶及完成供款，即可享扣稅優惠，上限為8,000元。那自願醫保和一般醫療保險有甚麼分別呢？即睇以下4點。要注意，開戶同處理供款都需要一啲時間，記得預留足夠時間呀！

自願醫保計劃主要透過標準化醫療產品、保障未知的已有疾病、提供退稅誘因等，鼓勵更多市民自願參與住院保險，使用私營醫療服務，長遠減輕公營醫療系統的壓力。自願醫保分為「標準計劃」及「靈活計劃」兩種，兩種計劃必須符合10項保單最低要求，包括在保障範圍、保單條款及賠償限額上，均設有標準化的規定，其中「靈活計劃」提供較多保障及保額，同時保額亦相應較高。

1. 保證續保至100歲

保險公司決定是否批出醫療保險的保單，大多視乎投保人的年齡、性別、生活習慣（有否吸煙）等，從而衡量出應付保費多少。市面上一般醫保設有「每年續保」限制和投保年齡上限，而保險公司就會因應受保人的年齡、身體狀況、索償紀錄等，來決定是否繼續承保。但是，自願醫保規定保險公司必須保證續保至100歲，讓投保人在保單生效後不會被拒保。

2. 保障未知的已有疾病

自願醫保的保單生效期間，保險公司不會重新核保投保人的健康狀況，並將保障範圍擴闊至未知的已有疾病、非住院程序，包括內窺鏡及精神病住院治療等。

3. 不設終身保障額上限

此外，自願醫保不設終身保障額上限，若果今年使用了部分限額作為手術或相關醫療開支，下年賠償上限會回復至42萬元，並不像一般醫保中，每次治療或每項傷病均設有賠償限額，以及需要扣減終身保障限額。

4. 享有一次轉保機會

現有醫療保單的持有人有一次機會選擇轉去自願醫保計劃。在轉保的過程中，受保人有需要披露個人最新身體狀況，以便保險公司重新核保，如被拒保，受保人仍可選擇以舊有保單繼續受保。

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責任編輯︰陳啟昌