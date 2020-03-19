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【英鎊急跌】英鎊兌港元跌穿9算 投資移民英國慳近130萬

歐洲 19:04 2020/03/19

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【英鎊急跌】英鎊兌港元跌穿9算 投資移民慳更多？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球蔓延，市場恐慌情緒升溫，英鎊滙價急挫，英鎊兌美元創1985年來新低，兌港元更跌穿9算。英國是港人的熱門移民國家之一，如趁英鎊急挫時買入，日後申請移民的成本可節省多少？幫你計一計！

【延伸閱讀】【移民英國】英國明年引入工作簽證計分制 向英文差低技術人士落閘

投資移民　節省近130萬港元

英國的投資者簽證（Tier 1 Investor visa），要求申請人在申請前，開立受英國金融行為監管局認可的投資銀行帳戶，投資不少於200萬英鎊在英國國債、英國企業債券或股票上，5年後可申請永久居留權。英鎊近期走勢備受脫歐困局及疫情影響，本網選取了比較當中五個較關鍵日子的英鎊兌港元滙價（下表），如以去年8月29日首相約翰遜延長國會休會對比今日（19日）英鎊滙價，當中投資金額可節省近130萬港元。

重要日子 2019年8月28日
約翰遜延長國會休會

英鎊兌港元9.58		 2019年10月18日
歐盟通過新脫歐協議

英鎊兌港元10.18		 2020年1月31日
正式脫歐

英鎊兌港元10.25		 2020年3月2日
英國疫情轉趨緊張

英鎊兌港元9.92		 2020年3月19日
英鎊急挫

英鎊兌港元8.92*
投資額：200萬鎊 約1,916萬港元 約2,036港元 約2,050萬港元 約1,984萬港元 約1,784萬港元
申請費：1,623鎊 約15,548港元 約16,522港元 約16,636港元 16,100港元 約14,477港元

*截至2020年3月19日下午4時

【延伸閱讀】【移民英國】申請投資者簽證 2,000萬港元移民英國

創業移民  節省近6萬港元

英國政府的初創簽證（Start-up visa）是讓沒有營商經驗​的申請人在英國創業，創新者簽證​​（Innovator visa）則是申請人在英國經營具創新的生意，簽證期分別為2年及3年。申請人需投資至少有5萬元英鎊，其業務需受英國政府認可的商業機構作擔保。在英國住滿5年後，業務須滿足指定要求後，可申請永久居留。比較近年英國近期五個較關鍵日子的英鎊兌港元滙價（下表）。

重要日子 2019年8月28日
傳約翰遜迫國會休會

英鎊兌港元9.58		 2019年10月18日
歐盟通過新脫歐協議

英鎊兌港元10.18		 2020年1月31日
正式脫歐

英鎊兌港元10.25		 2020年3月2日
英國疫情轉趨緊張

英鎊兌港元9.92		 2020年3月19日
英鎊急挫

英鎊兌港元8.92*
投資額：5萬鎊 約48萬港元 約51萬港元 約51萬港元 約50萬港元 約45萬港元
申請費：363鎊 約3,477港元 約3,695港元 約3,721港元 約3,601港元 約3,238港元

*截至2020年3月19日下午4時

如有意在將來移民英國的人士，可留意近年英鎊走勢，考慮低價買入英鎊，節省移民成本。

責任編輯：李瑩

欄名 : 移民攻略

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