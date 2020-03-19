【英鎊急跌】英鎊兌港元跌穿9算 投資移民英國慳近130萬

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【移民新西蘭】想去Working Holiday？即睇新西蘭工作假期申請條件
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球蔓延，市場恐慌情緒升溫，英鎊滙價急挫，英鎊兌美元創1985年來新低，兌港元更跌穿9算。英國是港人的熱門移民國家之一，如趁英鎊急挫時買入，日後申請移民的成本可節省多少？幫你計一計！
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投資移民 節省近130萬港元
英國的投資者簽證（Tier 1 Investor visa），要求申請人在申請前，開立受英國金融行為監管局認可的投資銀行帳戶，投資不少於200萬英鎊在英國國債、英國企業債券或股票上，5年後可申請永久居留權。英鎊近期走勢備受脫歐困局及疫情影響，本網選取了比較當中五個較關鍵日子的英鎊兌港元滙價（下表），如以去年8月29日首相約翰遜延長國會休會對比今日（19日）英鎊滙價，當中投資金額可節省近130萬港元。
|重要日子
|2019年8月28日
約翰遜延長國會休會
英鎊兌港元9.58
|2019年10月18日
歐盟通過新脫歐協議
英鎊兌港元10.18
|2020年1月31日
正式脫歐
英鎊兌港元10.25
|2020年3月2日
英國疫情轉趨緊張
英鎊兌港元9.92
|2020年3月19日
英鎊急挫
英鎊兌港元8.92*
|投資額：200萬鎊
|約1,916萬港元
|約2,036萬港元
|約2,050萬港元
|約1,984萬港元
|約1,784萬港元
|申請費：1,623鎊
|約15,548港元
|約16,522港元
|約16,636港元
|約16,100港元
|約14,477港元
*截至2020年3月19日下午4時
【延伸閱讀】【移民英國】申請投資者簽證 2,000萬港元移民英國
創業移民 節省近6萬港元
英國政府的初創簽證（Start-up visa）是讓沒有營商經驗的申請人在英國創業，創新者簽證（Innovator visa）則是申請人在英國經營具創新的生意，簽證期分別為2年及3年。申請人需投資至少有5萬元英鎊，其業務需受英國政府認可的商業機構作擔保。在英國住滿5年後，業務須滿足指定要求後，可申請永久居留。比較近年英國近期五個較關鍵日子的英鎊兌港元滙價（下表）。
|重要日子
|2019年8月28日
傳約翰遜迫國會休會
英鎊兌港元9.58
|2019年10月18日
歐盟通過新脫歐協議
英鎊兌港元10.18
|2020年1月31日
正式脫歐
英鎊兌港元10.25
|2020年3月2日
英國疫情轉趨緊張
英鎊兌港元9.92
|2020年3月19日
英鎊急挫
英鎊兌港元8.92*
|投資額：5萬鎊
|約48萬港元
|約51萬港元
|約51萬港元
|約50萬港元
|約45萬港元
|申請費：363鎊
|約3,477港元
|約3,695港元
|約3,721港元
|約3,601港元
|約3,238港元
*截至2020年3月19日下午4時
如有意在將來移民英國的人士，可留意近年英鎊走勢，考慮低價買入英鎊，節省移民成本。
責任編輯：李瑩
欄名 : 移民攻略