【英鎊急跌】英鎊35年低 兌港元跌穿9算 邊度唱英鎊最抵？

下一篇文章
【派錢1萬元】轉數快難辨永久居民？ 方保僑：綁定身份功能可快至1個月完成
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，市場恐慌情緒持續升溫，市場對美元的需求急升，美滙指數衝上100關，各國貨幣下挫，英鎊兌美元創1985年來新低，兌港元更曾跌穿9算。如果有意在港兌換英鎊備用，喺邊度唱錢最抵？
【延伸閱讀】【新冠肺炎】歐美留學生急返港避疫 英返港機票高達4萬元
如有意在銀行兌換英鎊，四家銀行中以東亞銀行滙率最為吸引，只需9.032港元就可兌換1英鎊。不過，要留意銀行或會收取手續費。在以下五間找換店中，以百年以9港元兌1英鎊的滙率最佳。
|英鎊現鈔兌換價
|銀行
|買入
|賣出
|中國銀行
|8.830
|9.190
|滙豐銀行
|8.766
|9.101
|恒生銀行
|8.813
|9.057
|東亞銀行
|8.853
|9.032
|找換店
|買入
|賣出
|百年
|8.910
|9.000
|牛記
|8.840
|9.010
|飛鳥
|8.900
|9.100
|堅成
|8.900
|9.300
|小女孩
|8.840
|9.300
|*資料更新時間為2020年3月19日下午1時，滙率請按各銀行及找換店為準。
【找換店資料】
百年
營業時間：星期一至五09:00-18:00、星期六09:30-14:00
地址：中環德輔道中61-65號華人銀行大廈1703室
電話預約：2523 3403
牛記
營業時間：星期一至五09:00-17:30、星期六09:00-17:00、星期日及公眾假期休息
地址：上環急庇利街1號長達大廈地下
電話：2850 5057/2544 1851
飛鳥
營業時間：星期一至五12:00-20:00、星期六12:00-18:00、星期日及公眾假期休息
地址：油麻地彌敦道530號現時點1樓106-107號舖
WhatsApp預約：6994 3386
堅成
營業時間：星期一至五 09:00-18:00、星期六 09:00-14:00、星期日及公眾假期休息
地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈87號舖地下
電話：2368 0084／2368 3712／2366 4952
小女孩
營業時間：星期一至五 10:00-19:00、星期六 10:00-16:00、星期日及公眾假期休息（上環店）
星期一至五10:00-19:00、星期六12:00-18:00、星期日及公眾假期休息（葵芳店）
地址：上環德輔道中246-248號東協商業大廈601室、葵芳葵涌廣埸地下73號鋪
WhatsApp/WeChat 預約：9767 9997
欄名 : 疫市理財