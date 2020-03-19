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【英鎊急跌】英鎊35年低 兌港元跌穿9算 邊度唱英鎊最抵？

消費錦囊 15:56 2020/03/19

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【英鎊急跌】英鎊跌穿9算　邊度唱英鎊最抵？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，市場恐慌情緒持續升溫，市場對美元的需求急升，美滙指數衝上100關，各國貨幣下挫，英鎊兌美元創1985年來新低，兌港元更曾跌穿9算。如果有意在港兌換英鎊備用，喺邊度唱錢最抵？

【延伸閱讀】【新冠肺炎】歐美留學生急返港避疫 英返港機票高達4萬元

如有意在銀行兌換英鎊，四家銀行中以東亞銀行滙率最為吸引，只需9.032港元就可兌換1英鎊。不過，要留意銀行或會收取手續費。在以下五間找換店中，以百年以9港元兌1英鎊的滙率最佳。

英鎊現鈔兌換價
銀行 買入 賣出
中國銀行 8.830 9.190
滙豐銀行 8.766 9.101
恒生銀行 8.813 9.057
東亞銀行 8.853 9.032
找換店 買入 賣出
百年 8.910 9.000
牛記 8.840 9.010
飛鳥 8.900 9.100
堅成 8.900 9.300
小女孩 8.840 9.300
*資料更新時間為2020年3月19日下午1時，滙率請按各銀行及找換店為準。

【找換店資料】

百年

營業時間：星期一至五09:00-18:00、星期六09:30-14:00

地址：中環德輔道中61-65號華人銀行大廈1703室

電話預約：2523 3403

牛記

營業時間：星期一至五09:00-17:30、星期六09:00-17:00、星期日及公眾假期休息

地址：上環急庇利街1號長達大廈地下

電話：2850 5057/2544 1851

飛鳥

營業時間：星期一至五12:00-20:00、星期六12:00-18:00、星期日及公眾假期休息

地址：油麻地彌敦道530號現時點1樓106-107號舖

WhatsApp預約：6994 3386

堅成

營業時間：星期一至五 09:00-18:00、星期六 09:00-14:00、星期日及公眾假期休息

地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈87號舖地下

電話：2368 0084／2368 3712／2366 4952

小女孩

營業時間：星期一至五 10:00-19:00、星期六 10:00-16:00、星期日及公眾假期休息（上環店）
星期一至五10:00-19:00、星期六12:00-18:00、星期日及公眾假期休息（葵芳店）

地址：上環德輔道中246-248號東協商業大廈601室、葵芳葵涌廣埸地下73號鋪

WhatsApp/WeChat 預約：9767 9997

欄名 : 疫市理財

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