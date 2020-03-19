▲ 【延期年金2020】享扣稅兼鼓勵儲蓄 延期年金回本可快至1年？ -

政府推出合資格延期年金保單（QDAP），鼓勵大家及早儲蓄，籌備退休。去年，傳媒報道，中銀人壽延期年金計劃（固定年期）的保證回本年短至5年，投保人供完即退保，若賺盡17%扣稅，5年可獲得高達5.9%保證內部回報率（IRR），被指濫用作避稅之嫌。其後，保監局出手，強調QDAP應用作長綫儲蓄，不應過於着眼於扣稅，中銀人壽QDAP的回本年便延長至8年。10Life審視市場上多個供款期為5年的QDAP，其保證回本年最短亦要8年。

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「預繳」產品設計破格 連退稅可1年保證回本

雖然5年供完即回本的QDAP已消聲匿跡，但是，我們發現，Generali忠意稅悅保延期年金提供預繳選項（下稱Generali QDAP（預繳）），可縮短保單的保證回本年。運作上，投保人需首先於保險公司設立「保費預存戶口」，一筆過將5年的總保費36,482美元（約283,368港元）存入該戶口，而戶口的結餘更派利息，用作支付保費。之後，保險公司會每年從這個戶口中提取7,800美元（等於約60,000港元的保費免稅額上限）來繳交保費，讓投保人享每年的稅務優惠。若投保人透過「保費預存戶口」完成5年供款，Generali QDAP（預繳）產品本身的保證回本年只需7年（未計算扣稅回報），快過市場上其他QDAP（起碼8年才保證回本）。

更有趣的是，當計算扣稅金額後，Generali QDAP（預繳）的回本年有望再縮短。承上例，投保人是繳交17%稅階的高薪一族，若他於投保後1年退保，雖然產品的保證現金只有5,850美元，但投保人可全數提取「保費預存戶口」的餘額連利息，若再加上扣稅回報，投保人的保證收入可升至36,857美元，多於預繳的保費，言則，Generali QDAP（預繳）連退稅只需1年便可回本，保證IRR已有1.0%。

保單開始 45歲 預繳保費 (全期) 36,482美元 於46歲時的退保總額 (i) 保證現金價值 5,850美元 (ii) 預繳保費餘額 (連利息) 29,681美元 (iii) 扣稅回報 (17%稅率) 1,326美元 (i) + (ii) + (iii) 36,857美元 1年保證內部回報率 IRR 1.0%

比較新舊快速回本QDAP 新型賺扣稅亦鼓勵儲蓄

Generali QDAP（預繳）讓投保人以扣稅回報，超速回本。10Life嘗試比較新舊兩代快速回本的QDAP，於17%扣稅後，整個保單年期的保證內部回報率，詳見下圖。假設投保人為45歲高薪人士，繳17%稅階。

上一代的中銀人壽延期年金計劃（固定年期）（已於2019年9月停售），5年供完就即退保，連17%扣稅收入，投保人即賺5年保證IRR為5.9%，高於投保人繼續持有保單至期滿的15年的保證IRR (5.6%)，產品給予投保人供完即退保的誘因，變相減低投保人中長線儲蓄的意慾。

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減低資金流動風險 中期回報佳

而Generali忠意稅悅保延期年金（預繳於保費預存戶口），從回報看，投保1年後退保（連17%扣稅）的保證IRR只得1.0%，3年後退保的保證IRR就有3.2%，隨着投保人持有保單，保證IRR會繼續上升，至期滿的保證IRR達4.9%。由此可見，Generali QDAP（預繳）早期退保的回報不及上一代中銀QDAP；但若投保人繳17%稅率，投保Generali QDAP（預繳）的資金流動風險（liquidity risk）更低，早期退保（投保1年後）亦不怕損失。當然投保QDAP應為了儲蓄，投保人可繼續持有保單賺取更高的IRR，在這個動盪低息的投資環境中，有一定的優勢。

Generali QDAP（預繳）要求投保人一次過將全期保費存入「保費預存戶口」，短期資金需求較高；如果投保人不作預繳，改為每年付款，供款5年，連17%扣稅，5年退保的保證IRR有2.9%，遜於預繳版本；但若投保人繼續持有保單至期滿，15年的保證IRR將攀升至5.3%，更反勝預繳版本。

綜合以上，Generali QDAP（預繳）連退稅雖然回本年短至1年，但產品巧妙之處實不在於快速回本，而是減低資金流動風險，又兼顧中期儲蓄的IRR增長。最後，正如我們在多篇文章也有交代，延期年金有不同的功能，本文的論點建基於扣稅後的中期回報，市場上也有不少QDAP產品為退休而設，當大家選擇時，要認清投保目的及所需的入息年期，小心選擇及比較。



【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：新型避稅神器2020？ 延期年金連扣稅回本可快至1年？！】

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