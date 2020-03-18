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【定期存款】大行港元定存掀減存息 邊間銀行存息最高？

收息攻略 00:30 2020/03/18

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港銀掀減存息戰，存息逾兩厘的已少之又少。

季結正在倒數，港元拆息昨天（3月18日）全線上升，但港銀對港元定存息的取態分歧，大行續減，可是個別中小行卻掉頭加息。專家預計整體存息仍趨跌，只是短存因短期拆息扯高而較具上升空間。

本周首3天，總計減息的銀行數目仍較加息多，共有8間大小業界鬥減，除了3間發鈔行外；工銀亞洲、大眾財務及建行亞洲全面調低短中長息，南商與花旗則減短存。

不過，另有3行減完又加，包括本周一（16日）才減息的東亞 （00023） 、招商永隆及富邦，早前減完今天又掉頭加息。

全周僅信銀國際一面倒「獨加」，至於集友、華僑永亨及星展則分別對不同存期的年息加減。

本周8間大小行鬥減港元存息

南洋商業銀行經濟及策略研究所主管卓亮指，本月底已是首季的季結，加上環球市場甚波動，令港元拆息稍為上升；但以聯儲局減至幾近零息，美元拆息趨跌，按理港息亦隨美息向下，而近日港元拆息卻保持高企，絕非常態，相信只是短暫現象。

1個月港元拆息4連揚，昨天報1.71厘，令H按息再觸及2.5厘的封頂息率。東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤料，還有9個交易天便是季結，與樓按掛鈎的1個月拆息有機會重上兩厘，但深信不會持久。

卓亮不約而同指，下月踏入第2季，當季節性因素完結後，料港元拆息將顯著回落，短息甚至跌穿1厘，且將在低位徘徊，主要反映全球鬥放水派錢的超低息環境。

卓亮補充，存息將隨拆息有大的下調空間，畢竟眼下因應超低利率，本來已對銀行的息差構成不利影響，何況疫情肆虐，英國及歐洲似不斷惡化，全球鬥鎖國封城，令消費及融資等經濟活動陷於停頓。聯儲局於兩周內一步到位，累計已劈息1.5厘，惟市場擔心疫情一日未受控，財政及貨幣政策皆難奏效，無法紓緩恐慌情緒，環球投資市場續大幅波動。

事實上，市場聚焦美國總統特朗普指，新冠肺炎或延至7月到8月才緩和，避險族再慌忙去槓桿，掀新一輪歐元英鎊等拆倉潮，游資熱錢湧入美元避險，刺激美滙指數再次直撲百關，變相令港滙稍回至約7.767水平。業界對第2季的經濟復甦狀況暫打定輸數，遂無意全方位鬥盲目高息搶存。

經各大中小行頻密調整存息，若只計及分行較多的大行，即使工銀亞洲驟削一年存息0.35厘、至1.5厘；仍較3間發鈔行為高（見表）。

富邦半年及一年長息 重奪高息榜首

計及市面所有定存，富邦昨天全面加息，縱使長息仍未重上兩厘關口，但旗下半年存息加0.25厘後，新息率至1.8厘，跟一年期相同，已高踞這兩個存期之首。

反觀，建行亞洲削減6個月年息0.15厘至1.45厘，因而失落此存期冠軍王座。同樣，原本稱冠一年期的工銀亞洲，亦讓路給富邦。

至於富邦旗下現時最高息是3個月短存，調升0.3厘後，新息率至2.05厘，入場費為100萬元，上限500萬元，且須全新指定理財戶及全新資金。

不過，相比同存期的「高息王」，即工銀亞洲3個月享4.2厘仍有距離。

富邦剛於本周一才全線調低短中長息，如3個月年息曾削0.2厘至1.75厘，事隔兩天後又再重返逾兩厘關，令追息族的百萬元存款可賺息5,125元。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪指，隔晚美股回穩，且因美元拆息（Libor） 回升，美元流動性仍緊張；相反港滙仍穩守約7.76的近強方水平，港元短期拆息卻隨美元拆息而向上，當中又以短息上漲較多，不過，本港並未出現水緊鬥錢荒。

3大發鈔行拒減P息 反鬥劈定存息

另方面，臨近季結，港元拆息持續抽升，但發鈔行卻鬥減港元定存息，其中，渣打狠削一年存息至跌穿1厘大關。專家指亂市下，短期流動性稍緊，個別中小行被逼加息，但大行因銀根鬆動而毋須急於撲水搶存。

聯儲局雖於本周一（3月16日）突減息1厘，但3間發鈔行卻企硬，拒減優惠利率（P）；同一時間卻輪流鬥減港元定存息，中銀香港 （02388） 及渣打於雙雙出手，全面降短中長息。

中銀香港把3個月年息減0.2厘，新報1.3厘，半年期及1年期更齊削0.3厘，新息率分別為6個月的1.2厘，以及一年期險守1厘大關。

渣打狠削一年長息0.4厘 跌穿一厘大關

渣打香港1年期存息劈幅最多，狠削0.4厘至僅得0.9厘，半年期則降0.1厘至1.2厘，3個月微減0.05厘到1.15厘。

繼滙豐於本周一已全方位調低短中長息，另外兩間發鈔行亦緊貼行動，滙豐存息降幅最多是一年期，驟減0.3厘，新息率報1.06厘，半年期調低0.25厘至1.26厘，3個月則削0.2厘，新報1.36厘。

這是滙豐今年第5度減息，對上一次全線減是剛於上周三（3月11日）已下調存息。

發鈔行於本周鬥劈息，且重手砍長息，而中銀今年已6度減息，渣打更7次調低。如此一來，滙豐比較少減，只得5次，其短中長息又變最高息，3個月為1.36厘，6個月期報1.26厘，稍勝中銀及渣打齊報1.2厘，1年也以滙豐的1.06厘稱冠發鈔行。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文表示，金管局於本周一把港銀的「逆周期緩衝資本」（Countercyclical Capital Buffer， CCyB）比率由2%，下調至1%，即時生效，亦釋放逾5,000多億元，有助紓緩頭寸，料同業毋須急於撲水吸存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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