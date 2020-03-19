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【投資智慧】股神特看完也嚇親？　網民二次創作6句震撼「投資語錄」

理財學堂 15:44 2020/03/19

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巴菲特看完也嚇親？　網民二次創作6句震撼「投資語錄」

美股繼續插水，即使美國聯儲局連續兩周緊急減息合共1.5厘及重啟量寬，亦都未能成功救市。就連「股神」巴菲特也損手，有統計指他的股票投資組合單月損失了約800億美元。有網民在連登討論區分享「連登投資心得」，惡搞巴菲特的語錄，令人啼笑皆非。

【熊市來臨】股神巴菲特單月損手約800億美元

帖文標題為「連登仔：『當潮退時，我們看到巴菲特在裸泳。』，將巴菲特過去在不同場合說過的語錄惡搞，創意及玩味十足。大家將連登語錄和巴菲特語錄對照一下，看看有甚麼不同。

1. 第1條投資原則是不要蝕錢，第2條原則是如果不是賭身家就不要浪費時間投資股票。 

巴菲特原句︰第一條原則，不要蝕錢。 第二條原則，不要忘記第一條原則。

2. 投資的密訣是：別人「恐懼」時「借錢買牛」，別人「貪婪」時「借錢買熊」。

巴菲特原句︰別人貪婪時該恐懼，別人恐懼時就該貪婪。

3. 風險來自於你沒有勇氣，不敢借貸。

巴菲特原句︰風險，是來自於你不知道你在做甚麼。

4. 股票比債券更有吸引力，但牛熊才是成人的玩意。

巴菲特原句︰股票比債券有吸引力。

5. 長綫投資是浪費人生，若你打算持有這隻股票達十年，則不要持有，直接去這間公司打工。

巴菲特原句︰若你不打算持有某隻股票達十年、則十分鐘也不要持有。

6. 公司財報是沒有用的東西，百家樂的路紙更有參考價值。

巴菲特原句︰不懂財報就別投資。

【更多關於巴菲特投資智慧】跌市加強抗禦力　巴菲特的3個投資智慧

【逆市投資】大環境轉差時投資 投委會教你5大自保策略

上述語錄或多或少都有誇張或幽默成分，所以笑一笑就好。大家投資之前宜考慮清楚才落實，有需要就詢問專業人士意見。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 知多啲

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