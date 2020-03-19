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【派錢1萬元】轉數快難辨永久居民？ 方保僑：綁定身份功能可快至1個月完成

日常開支 12:57 2020/03/19

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【派錢1萬元】轉數快難辨永久居民？ 方保僑：綁定身份功能可快至1個月完成

早前港府宣布向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元，更有傳聞指或會透過轉數快（FPS）派錢。惟近日有消息傳出，因轉數快難以辨認市民是否香港永久居民，故未能成事。究竟透過轉數快派錢是否可行？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，就為大家分析一下。

【延伸閱讀】【派錢1萬元】轉數快派錢有難度 傳港府擬沿用舊方式派錢

料新增功能僅需時一個月

早前有報道指，若政府是次派錢希望透過轉數快進行，則轉數快必須新增綁定身份證功能，新增功能需時，或會推遲整個派錢登記程序。不過，方保僑表示，若轉數快要新增綁定身份證功能，技術上可以很快完成，需時可能快至一個月，只視乎政府有否打算去推行。政府預料市民最快可於7月初登記領取一萬元，現時與7月仍相距4個月，理論上有足夠時間完成。

政府早前已預留10億元作派發一萬元的行政費用。方保僑收到不少儲值支付工具營運商（SVF）的意見，願意與市民共渡難關，政府若使用其平台發放一萬元，可減少收取手續費甚至免收。他續指，若採用2011年的派錢方法將花費大量人力物力，而使用轉數快可節省行政成本，政府更可透過是次機會促進市民使用轉數快服務。

【延伸閱讀】【派錢1萬元】羅致光：政府冀透過關愛基金向非永久居民派錢

入境處可作身份核對

根據2011年的派錢方法，市民需要填寫姓名、香港永久性居民身份證號碼及銀行戶口資料外，個人資料會轉移入境處作身份核對。因此，如要辨認市民是否香港永久性居民，亦可根據上次經驗，透過入境處作身份核對。此外，方保僑指現時大部分的轉數快戶口已經是實名制，亦可辨認用戶的身份。

不過，有人或會擔心轉數快的保安問題，是否能避免遭不法之徒利用而重覆甚至多次領取。方保僑解釋，無論市民開設多少個轉數快戶口，但轉數快只會有一個預設收款戶口，收款人亦只會收到一次款項。而每個人亦只有一張身份證，故毋須擔心上述問題。

 

記者：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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