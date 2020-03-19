▲ 【熊市來臨】環球大跌市應考慮停市？停市對股市有何影響？

新冠肺炎全球大流行，拖累環球股市急挫，美股於兩周內四度熔斷，市場恐慌情緒急升溫。為減輕疫情對股市的影響，菲律賓證券交易所於周三起（17日）停止股票、債券及外滙交易，成為首個因疫情而停止金融市場運作的國家，隨後斯里蘭卡亦跟隨暫停交易所運作。過往各地交易所曾在甚麼情況下停市？停市又會帶來甚麼影響？

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港股「黑色星期一」曾停市 削弱投資者信心



環球股市恐慌情緒蔓延，停市是否能有效阻止股市急挫？港股曾在1987年的股災停市，當年10月16日美股道指突然大幅下跌，亞洲股市隨後的出現恐慌性拋售，恒指亦於「黑色星期一」10月19日跌11%。時任聯交所主席李福兆諮詢了當時的財政司、金融司及證監專員後，宣布10月20日至23日股市及期市停市4天。不過，停市未有為股市降底沽壓，10月26日重開交易當日，恒指單日下跌超過1100點，跌幅高達33.33%。

當時的停市決定備受批評，當局吸取該次停市的教訓，為更有效地監管市場的運作，籌備成立證監會。聯交所在當年曾委託顧問公司訪問外國投資者對停市的意見，不少投資者都認為該次停市損害了香港金融市場的國際聲譽，在短期內削弱投資者對港股的信心。

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美股多次停市 911曾停市4日



美國股市曾在一戰及經濟大蕭條期間停市，年代近一點的有「911」恐襲停市，2001年9月11日「911恐怖襲擊」當日起一度停市4日，成為一戰後最長的停市。在事發當周，環球股市同樣急挫，美股於當年9月17日重新開市，道指跌近7%，其後數日跌勢未止，由9月10日收市的9,605點，跌至9月21日當年低位8,235點，跌幅達14%，其後開始逐步反彈。當時美國經濟狀況正陷低潮，2000年科網爆破，導致美國經濟於2001年3月開始步入衰退，加上在「911」恐怖襲擊的陰霾下，當局為救市採取了減息及減稅等措施，而在同年12月道指已重上「911」恐襲前逾1萬點的水平。

除了避免股市急挫而考慮停市，交易員的人身安全及技術原因亦曾是停市的原因，如「911」停市，亦有指技術上因考慮到通訊系統的安全。美國亦曾在風災中停市，便是考慮到工作人員的人身安全，2012年美股因超級颶風桑迪吹襲而停市2天，主要是交易員未能在惡劣天氣情況下到交易所工作，是自1888年以來，美股因風暴要停市2天。不過現時科技進步，即使芝加哥商品交易所及紐約證券交易所關閉交易大廳暫停運作，以防止新冠肺炎疫情傳播，實際操作上亦能改用電子交易，令市場維持正常運作。

從以上港美兩次停市4日的經驗可見，停市後股市重開會為市場帶來短期的震盪。至於今次應否因新冠肺炎的疫情而停市，各界有不同的看法。有人認為停市有助為投資者提供冷靜時間，紓緩市場的恐慌情緒，不過，紐交所總裁坎寧安（Stacey Cunningham）則認為，停市不會解決跌市的根本成因，反而只會加劇當前的市場憂慮。

責任編輯：李瑩