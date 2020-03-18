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【定期存款】中小行港元定存息減完又加 存百萬賺息5125元

收息攻略 17:00 2020/03/18

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富邦剛於本周一才全面減港元定存，但今天卻掉頭加息；當中3個月重上逾兩厘關。

中小行減完又加，業界料在港元拆息扯升下而令個別業界慌忙搶存，正因同業掉頭加息，令大戶存100萬元，3個月可穩袋賺息5,125元。

富邦今天（3月18日）全面加息，當中最高息是3個月短存，調升0.3厘後，新息率至2.05厘，入場費為100萬元，上限500萬元，且須全新指定理財戶及全新資金。

富邦剛於本周一（16日）才全線調低短中長息，如3個月年息曾削0.2厘至1.75厘；事隔兩天後又再重返逾兩厘關，令百萬元存款按理可賺息5,125元。

不過，相比同存期的「高息王」，即工銀亞洲3個月享4.2厘仍有距離。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪指，昨晚美股回穩，且因美元拆息（Libor） 回升，美元流動性仍緊張；反觀港匯仍穩守7.7603近強方水平，港元拆息卻隨美元拆息而向上，當中又以短息的上升空間較大，不過，港元並未出現流動性風險。

另方面，臨近季結，港元拆息持續抽升，但發鈔行卻鬥減港元定存，渣打狠削一年存息至跌穿1厘大關。專家指短期流動性稍緊，中小行加息，但大行因銀根鬆動而毋須急於撲水搶存。

聯儲局雖於本周一（3月16日）突減息1厘，但3間發鈔行企硬，拒減最優惠利率（P），同一時間卻輪流鬥減港元定存息，中銀香港 （02388） 及渣打於雙雙出手，全面降短中長息。

中銀香港把3個月年息減0.2厘，新報1.3厘，半年及1年更齊削0.3厘，新息率分別為6個月的1.2厘，以及1年期險守1厘大關。

渣打香港亦把1年期劈幅最多，狠削0.4厘至僅得0.9厘，半年期則降0.1厘至1.2厘，3個月微減0.05厘到1.15厘。

繼滙豐於本周一已全方位調低短中長息，降幅最多是一年期，驟減0.3厘，新息率至1.06厘。半年期調低0.25厘至1.26厘，3個月則削0.2厘，新報1.36厘。這是滙豐今年第5度減息，對上一次全線減是剛於上周三（3月11日）下調存息。

發鈔行於本周鬥劈息，且重手砍長息，但中銀今年已6度減，渣打更7次調低。如此一來，滙豐比較少減，其短中長息突變最高息，3個月為1.36厘，6個月期報1.26厘，稍勝中銀及渣打齊報1.2厘。另外，1年期也以滙豐的1.06厘稱冠發鈔行。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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