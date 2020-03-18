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【定期存款】3間發鈔行鬥劈存息拒減P 渣打長息跌穿1厘

收息攻略 16:20 2020/03/18

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發鈔行中，渣打香港1年期存息劈幅最多，狠削0.4厘至僅得0.9厘。

臨近季結，港元拆息持續抽升，但發鈔行卻鬥減港元定期存款息率，渣打更狠削一年定存息，至跌穿1厘大關。專家指亂市下短期流動性稍緊，個別中小行被逼加息，但大行因銀根鬆動而毋須急於撲水搶存。

聯儲局雖於本周一（3月16日）突減息1厘，但3間發鈔行企硬，拒減最優惠利率（P），同一時間卻輪流鬥減港元定存息，中銀香港（02388）及渣打雙雙出手，全面降短中長息。

中銀香港把3個月年息減0.2厘，新報1.3厘，半年及1年更齊削0.3厘，新息率分別為6個月的1.2厘，以及1年期險守1厘大關。

渣打香港1年期存息劈幅最多，狠削0.4厘至僅得0.9厘，半年期則降0.1厘至1.2厘，3個月略減0.05厘到1.15厘。

繼滙豐於本周一已全方位調低短中長息後，另外兩間發鈔行亦緊貼龍頭行；而滙豐降幅最多也是1年期，驟減0.3厘，新息率報1.06厘，半年期調低0.25厘至1.26厘，3個月則削0.2厘，新報1.36厘。

這是滙豐今年第5度減息，對上一次全線減是剛於上周三（3月11日）已下調存息。

3大發鈔行於本周鬥劈息，且重手砍長息，而中銀香港累計今年已是6度減息，渣打更7次調低。如此一來，滙豐比較少減，只得5次，其短中長息又變最高息，3個月為1.36厘，6個月期報1.26厘，稍勝中銀及渣打齊報1.2厘，1年也以滙豐的1.06厘稱冠發鈔行。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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