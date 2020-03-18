▲ 香港新加坡蟬聯全球生活成本最高城市 與日本呢個城市並列

香港生活成本有幾高？經濟學人發表2020年《全球生活成本調查》，香港、新加坡及日本大阪為生活成本最昂貴城市榜首，香港及新加坡去年已是全球生活成本最高城市，日本大阪首次與香港及新加坡並列第一，是調查中再次有3個城市同列全球生活成本最昂貴城市。

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大阪東京排名齊急升

調查涵蓋全球133個城市的平均生活成本，今年有3個城市並列首位，是該調查中第2次有同樣情況，而且榜首三個城市均位處亞洲。調查以美國紐約作為基準城市，將其生活成本指數設定為100作為參照，計算出其他城市的生活成本指數數值，港、星及大阪3個城市的生活成本指數為102。



日本大阪由去年第5位躍升至榜首，成為全球生活成本最貴城市之一，日本東京亦由去年的13位升至第8位，與美國洛杉磯並列。受歐洲國家經濟疲弱影響，去年位於榜首的法國巴黎今年跌至第5位，與瑞士蘇黎世排名一樣；美國紐約及洛杉磯分別排名第4位及第8位，主要受強美元及內需帶動。

至於生活成本最低的城市，頭5位分別為敘利亞大馬士革、烏茲別克的塔什幹、哈薩克阿拉木圖、阿根廷的布宜諾斯艾利斯和巴基斯坦的卡拉奇。

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全球平均生活城本下降約4%

報告列出香港2020年的平均生活開支，1公斤麵包平均價格為3.6美元（約28港元），按年跌0.31美元；1瓶330毫升啤酒平均價格為1.6美元（約12港元），按年跌0.2美元；男子兩件式西裝平均價格為1,639美元（約12,727港元），按年跌235美元；女士理髮平均價格為112.9美元（約876.7港元），按年升0.78美元。

報告發現，全球133個城市的平均生活水平下降了約4%，主要受全球央行寬鬆貨幣政策及經濟不明朗因素影響。

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全球十大生活成本最高的城市 1 香港 1 新加坡 1 大阪 4 紐約 5 巴黎 5 蘇黎世 6 特拉維夫 8 洛杉磯 8 東京 10 日內瓦

*資料來源：經濟學人2020年《全球生活成本調查》

責任編輯：李瑩