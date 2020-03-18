  • 21°C
香港時間 : 2020318日 (三) 17:13
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

香港新加坡蟬聯全球生活成本最高城市 與日本呢個城市並列

理財學堂 16:58 2020/03/18

分享：

香港新加坡蟬聯全球生活成本最高城市 與日本呢個城市並列

香港生活成本有幾高？經濟學人發表2020年《全球生活成本調查》，香港、新加坡及日本大阪為生活成本最昂貴城市榜首，香港及新加坡去年已是全球生活成本最高城市，日本大阪首次與香港及新加坡並列第一，是調查中再次有3個城市同列全球生活成本最昂貴城市。

【延伸閱讀】【財政預算案2020】預算案解碼 本港經濟響2大警號

大阪東京排名齊急升

調查涵蓋全球133個城市的平均生活成本，今年有3個城市並列首位，是該調查中第2次有同樣情況，而且榜首三個城市均位處亞洲。調查以美國紐約作為基準城市，將其生活成本指數設定為100作為參照，計算出其他城市的生活成本指數數值，港、星及大阪3個城市的生活成本指數為102。

日本大阪由去年第5位躍升至榜首，成為全球生活成本最貴城市之一，日本東京亦由去年的13位升至第8位，與美國洛杉磯並列。受歐洲國家經濟疲弱影響，去年位於榜首的法國巴黎今年跌至第5位，與瑞士蘇黎世排名一樣；美國紐約及洛杉磯分別排名第4位及第8位，主要受強美元及內需帶動。

至於生活成本最低的城市，頭5位分別為敘利亞大馬士革、烏茲別克的塔什幹、哈薩克阿拉木圖、阿根廷的布宜諾斯艾利斯和巴基斯坦的卡拉奇。

【延伸閱讀】【財政預算案2020】你要知的預算案對個人理財的5大影響

全球平均生活城本下降約4%

報告列出香港2020年的平均生活開支，1公斤麵包平均價格為3.6美元（約28港元），按年跌0.31美元；1瓶330毫升啤酒平均價格為1.6美元（約12港元），按年跌0.2美元；男子兩件式西裝平均價格為1,639美元（約12,727港元），按年跌235美元；女士理髮平均價格為112.9美元（約876.7港元），按年升0.78美元。

報告發現，全球133個城市的平均生活水平下降了約4%，主要受全球央行寬鬆貨幣政策及經濟不明朗因素影響。

●掹走全部國家名，同埋5、8都係share ranking，以及不用merge cell●

全球十大生活成本最高的城市
1 香港
1 新加坡
1 大阪
4 紐約
5 巴黎
5 蘇黎世
6 特拉維夫
8 洛杉磯
8 東京
10 日內瓦

*資料來源：經濟學人2020年《全球生活成本調查》

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

相關文章

【澳元走勢】澳元穿5算 已到低吸澳元時機？
2020/03/13
【澳元走勢】澳元穿5算 已到低吸澳元時機？
【新冠肺炎】為「後疫情時代」作部署　學識3大投資策略
2020/03/15
【新冠肺炎】為「後疫情時代」作部署　學識3大投資策略
【美國減息】低息環境宜鎖定高息定存 專家建議3大避險保本工具
2020/03/16
【美國減息】低息環境宜鎖定高息定存 專家建議3大避險保本工具
【美國減息】美國兩周緊急減息1.5厘 點解香港銀行唔跟？
2020/03/17
【美國減息】美國兩周緊急減息1.5厘 點解香港銀行唔跟？

最新專欄文章 更多

【股災2020】美股寒暑表 甚麼是恐慌（VIX）指數？（附相關ETF一覽）
2020/03/09
【股災2020】美股寒暑表 甚麼是恐慌（VIX）指數？（附相關ETF一覽）
【ETF小知識】何謂ETF？6問答了解投資好處及風險
2020/02/27
【ETF小知識】何謂ETF？6問答了解投資好處及風險
經濟 港元 日圓 美元 巴黎 洛杉磯 香港 大阪 日本 東京

下一篇文章

【熊市來臨】回顧過往疫症對股市影響 長綫投資最穩陣？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股災2020】美股寒暑表 甚麼是恐慌（VIX）指數？（附相關ETF一覽）
【股災2020】美股寒暑表 甚麼是恐慌（VIX）指數？（附相關ETF一覽）
【投資美股】初學者買賣美股ABC
【投資美股】初學者買賣美股ABC
【ETF小知識】比較全港12隻反向ETF 每手入場費400至1000元
【ETF小知識】比較全港12隻反向ETF 每手入場費400至1000元
【投資美股】美股戶口比拼　邊間交易零佣金？
【投資美股】美股戶口比拼　邊間交易零佣金？
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？