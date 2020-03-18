▲ 【退休規劃】公務員擁4000萬資產兼有長俸 提早退休得唔得？

不少港人計劃於60歲退休，不過60歲前又是否退休好時機？57歲的John目前資產狀況不俗，子女都已上大學，心想未來支出有限，望可提早退休，享受人生。現時為公務員的John還有3年便能夠退休及享受長俸，離退休不遠，但有憂慮，遂向Alvin請教退休規劃，其中就提出應否向銀行借錢買派息基金賺息差。

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John現時每月生活費需要10萬元，包括供樓3萬元及孩子在英國讀書平均每月3萬元支出。小兒子3年後便完成學業，屆時家庭支出將會降低到7萬元；物業按揭還有4年多便完成供款，4年後的生活費可調低至每月3萬元。

以現時資產已可退休

John在3年後便屆退休之齡，可選擇長俸，每月有3萬至6萬元的長俸收入。只要今天手上資金足以應付未來4年生活費需要，他要到時維持目前支出水平，單靠公務員退休長俸已經足夠。

以現時每月10萬元支出計算，4年共需480萬元，以這年期來說，通脹問題不大，利用現時手上資產，扣除自住物業後也有超過2,500萬元，如果只需要維持現時生活水平，任何時間都可以退休。

除了需要知道要多少錢才能達到退休財務需要外，部分的支出項目容易被忽略，如處理不善，更可以破壞整盤計劃。

保險規劃不足可成憂慮

談話間，Alvin發現John的保險規劃嚴重不足，人壽保障只有50萬元，危疾保障25萬元，跟他目前的債務比較，跟沒有做任何安排沒分別。他解釋指，他感覺不需要保險保障。由於他是公務員，退休後政府將會提供完全免費醫療保障，就算有嚴重疾病，政府亦會提供免費診治。

每個人情況不同，身為退休公務員，公立醫院的設施及治療能夠免費或用很低價便可以享用，但要注意面對一些需要在公立醫院以外的專業治療，便需要自費承擔。他們資金充裕，Alvin建議他們可以考慮購買全面保障醫療保險，減少未來這方面的憂慮。為了提升資產收益率，讀者亦向銀行借貸390萬元用作購買派息基金，期望賺取息差及提升整體回報率。

其實退休人士的投資組合和在職時應該有分別，收益是否穩定便是構成不同策略的主要原因。萬一將來投資組合大幅波動，銀行追孖展，讀者必需從現時擁有的資產中套現償還貸款。

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目前John的投資組合絕大部分是股票，佔可投資資產88%，所以資產組合的價格波動會很大，沒有足夠緩衝儲備應付金融衝擊，這是他目前資產組合的一個隱憂。剛好近日美國股市經歷大幅波動，其股票組合中有55%是直接投資美股，相信近期市場表現對他的組合會有不少打擊。

資產充裕可降低借貸

這活生生的例子說明，適當配置資產的重要性。筆者建議他應該將這幾年從股市獲利的收益部分套現，用作製造退休需要的穩定入息，他可以考慮運用債券類資產或年金類產品製造平穩收益，一方面可以降低目前財富組合風險，同時可增加現金流，應付決定提早退休時的生活需要，更可以減少因投資市場動盪影響心情和身體健康狀況。

既然現有資產已非常充裕，Alvin建議讀者應該降低借貸。此外，可把等同未來3年需要的生活費約360萬元保存在流動現金。完成這部分後，讀者可以選擇是否即時開始退休。其實這位讀者已是第二次和Alvin見面，兩年前見面時，亦是探討可否提早退休的問題。

提早退休 身心需做好準備

上次他說是太太不想他早退休，希望能再累積更多財富，但今次是太太想和他一起提早退休。Alvin記得，兩次面談他都提到同一個問題，便是：「退休唔知做乜！」這反映出從金錢上考慮他根本完全無難度，但從心態上看他對退休完全沒有準備，所以風險並非不夠資金退休，而是心理上怎樣面對退休階段。

假若處理不善，不單止會影響健康，更可能因沒有清晰計劃，容易受他人影響而做錯決定，故Alvin提醒他要清楚知道自己想要甚麼。

再三了解，原來讀者希望增加財富，以留給孩子。而最簡單的規劃便是購買大額終身壽險，到自己百年歸老時，由保險公司提供大筆資金給他指定的受益人。不過，讀者已臨屆退休之齡，雖可以照安排人壽保險，安排人壽保險的相對成本較高及保費保額的槓桿較低，效果未必理想。另外，如果希望保存更多財富給後人，全面保障醫療保險不可少。

【原文刊於第646期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin） 在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。