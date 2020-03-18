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【移民新西蘭】從4方面了解新西蘭

澳紐 17:54 2020/03/18

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【移民新西蘭】從4方面了解新西蘭

新西蘭毗鄰澳洲，兩者皆以有壯麗的自然景觀，更成為不少人的理想移民國家。除了有優美的大自然景色外，新西蘭在醫療或教育體制方面都十分完善。如果你有意移民新西蘭，又想先行了解當地的制度及文化，不妨留意下文！

【延伸閱讀】【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法

享公立免費醫療服務

新西蘭公民、永久居民或持有兩年工作簽證或以上的人士，均可免費使用公立醫院服務及獲得醫療費用補貼。新西蘭大部分的診所、醫院、護理院都是公營。在公立醫院的急診中心，專科門診得到的醫療服務，以及在醫院內進行的X光、超聲波、CT等影像檢查和醫學化驗檢查等服務都完全免費，住院期間的住宿費用也完全免費。

至於全科醫生診所和醫療中心多屬於私營機構，但政府會提供門診費補貼，成人可以得到10至20紐元的補貼，低收入者可得到最多35紐元補貼，至於6歲以下的兒童可獲免費治療。購買處方藥方面，無論藥品的價格如何，每種藥個人支付的金額不超過15紐元，其餘藥費由政府補貼。

英式教育有保障

新西蘭教育體制參照英國設計，教學水平有保障。新西蘭兒童由5歲開始入學，13歲開始接受中學教育。新西蘭學生在6歲至16歲期間為免費教育階段，17歲可選擇在大學、理工學院升學。

新西蘭共有8所大學，開辦學士、碩士及博士學位課程。所有大學均提供一系列文科、理科、科技及商科學位課程，個別學校亦設有不同的專科課程，世界排名均在頭500名，當中以奧克蘭大學（University of Auckland）最出名，最熱門學科為經濟、工程、技術，以及醫學。

【延伸閱讀】【移民新西蘭】新西蘭留學讀書也可移民？

失業率處低水平

新西蘭擁有豐富資源，農牧及加工業是其中一個主要產業，為國內生產總值（GDP）貢獻約20%，主要農產品包括羊毛、肉類、乳製品，農業亦為新西蘭最大的僱主之一，透過工作假期簽證（Working Holiday Visa），招聘了很多海外人士，解決勞動力不足問題。農牧業在新西蘭經濟體系中扮演重要角色，當中有85%農牧產品作為出口，打進國際市場。新西蘭是全球第12大農業出口、第1大羊肉出口國、第1大乳製品出口國及第2大羊毛出口國。

除了農業與農產加工，服務業亦是新西蘭的經濟支柱，為GDP貢獻約6成，當中尤以旅遊、教育、交通與商業服務為主。

新西蘭2019年第四季失業率達4%，接近全民就業。事實上，新西蘭過去5年失業率一直下滑，由2015年約5.5%，逐漸跌至近期低位。

稅項容易理解

新西蘭稅率採用累進制，稅務居民年收入14,000紐元以下，稅率為10.5%；個人所得稅最高稅率為33%。新西蘭最常見的繳稅方法為「所得稅預扣制」（PAYE = Pay As You Earn），一般公司會在每次出糧的同時幫員工預先繳交應繳的「所得稅」以及「ACC保費」後，再將稅後的薪水轉入員工的銀行帳戶，因此在新西蘭工作的每筆薪資都是稅後的。ACC保費為意外傷害保險（Accident Compensation Corporation），無論是當地居民還是持打工度假、工作、學生簽證，只要受保人在新西蘭境內發生意外受傷，保險將會為受保人提供服務。

 

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯

欄名 : 移民攻略

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