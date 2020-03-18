【買金避險】金價續上是否吸「金」良機現？王良享料金價首站望1700關

▲ 【避險工具】吸「金」良機現？王良享料金價首站望1700關

新型冠狀病毒肺炎疫情未受控，美國聯儲局日前再度突發減息救市，黃金再次吸引資金避險。國際金價今早反彈，現貨金重上1500美元，現時是否低吸黃金機會？本網請來星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享分析買入黃金良機。

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王良享：1500以下可買入

王良享指，市場日後仍需面對不少風險，如美國總統選舉、中美貿易會談，他預料金價之後會緩慢上升，更可重上每安士1,700美元水平，其後或可挑戰1,800美元水平。他續指，在1,500美元水平下，仍可買入黃金。

王良享指，金價走勢向下原因有二，其一是新冠肺炎疫情影響消費意慾，實金及飾金需求會有一段時間呆滯，市場會出現黃金需求減弱的情況。其次，市場現時只着重美元供應是否充足。他解釋，2008年金融海嘯發生後，整個市場缺乏美元，令美息搶高；現時一些金融機構、基金已提早防禦，先行囤積美元，以防日後無法借入美元。當市場風險上升時，金價反而會下跌。當市場普遍買入黃金後，發現美元的需求較大，所以就轉為買入美元。

美股此趟下跌，王良享估計美國股市市值也損失近10萬億美元，需要進行補倉。市場或預料金價的變動幅度不大；而黃金暫時升幅有限，故沽出黃金。

建議買入黃金ETF

市場上亦有不少與黃金相關的投資工具可供選擇，投資哪種產品會較好？王良享指，在避險情緒升溫下，股票並不是好選擇。若金礦公司經營出現問題，即使金價上升，金礦股的股價也未必跟隨金價上升。他建議，投資者可買入黃金ETF，因黃金ETF與金價的相連性較大。雖然實物黃金較為值錢，惟他提醒投資者要留意買賣實物黃金會較為困難。

記者：曹佩鈞